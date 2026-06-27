Vučić se obraća na skupu “Srbija jedna porodica” ispred Skupštine

Intoniranjem himne „Bože pravde“ na platou ispred Narodne skupštine zvanično je počeo skup „Srbija jedna porodica“, sa kojeg se predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio narodu na veličanstvenom dočeku.

– Video sam da ste iz svih krajeva došli i hvala vam iz toga. I Crne Gore, Makedonije, Bosne… Da pošaljemo poruke od najvećeg značaja za budućnost naše zemlje. Daleke 2012. godine živeli smo u beznađu. Nije potrebna dubinska analiza, nezaposlenost je bila na rekordnom nivou od 25,9 posto, fabrike su se zatvarale svakoga dana, penzioni fond nije postojao. Dinar je slabio na dnevnom nivou. Ponižavali smo se svuda u svetu. Ni sačuvali ni čuvali ništa. Ćutali smo kada se odvajalo KiM, kada se odvajala Crna Gora. Tražili krivca u svakome samo ne u sebi. I te 2012. kada su ljudi odlučili da menjaju te stvari, zatekli smo praznu kasu u kojoj nije bilo ni za isplatu penzija. Za ovih 14 godina smo promenili mnogo toga. Ne ja, već vi.

– Sačuvali smo mir,l slobodu, nezavisnost naše zemlje, zaposlili više od 550.000 ljudi u odnosu na tad. Doneli u desetinama milijardi investicija u našu zemlju. Nikada nisam bio sasvim zadovoljan. Istovremeno smo gradili zemlju. I to vi gradite građani Srbije. Kada smo ujedinjeni možemo sve. Vi ste ti koji ste znali kako da sačuvate Srbiju i nemojte da zaboravite jednu stvar. Ne podrazumevaju se stvari. Danas penzioneri žive bolje, ali moraju da žive još bolje. I naši radnici i moraće da imaju veće plate. Nikada nisam zadovoljan i uvek možemo više. Mnogo smo grešaka napravili. Ljudi koje smo postavili a nisu zasluživali vaše poverenje. Ljudi koji su brinuli o sebi. A ne o vama. U najtežim trenucima smo bili uz zemlju. I u UN smo znali da idemo protiv najmoćnijih sila sveta i uspeli smo da pokažemo da mali slobodarski narod i najmoćnijima može da nanese poraz. U prethodnom periodu suočavali smo se sa velikim izazovima, poplavama, migracijama, koronom, ratovima na Bliskom istoku. Ali uvek smo bili zajedno i ujedinjeni. Danas je Srbija među najbrže rastućim zemljama u Evropi. Do kraja godine bićemo treći, sledeće godine prvi po stopi rasta. Tako kaže MMF.

– Danas smo ispred Crne Gore, zahvaljujući teškim reformama kroz koje smo prošli. Ovo je poslednji da se pred ovolikim brojem obraćam kao predsednik. 14 godina verno služim svojoj zemlji na svakom mestu i u svakom trenutku. Volim Srbiju više nego bilo šta. U svakom trenutku mi je samo Srbija bila u mislima i samo sam se za Srbiju borio. Nikada nikome drugome nisam hteo da služim već samo vama građanima Srbije i svojoj jedinoj otadžbini.

– Pre godinu i po dana pokušali su da nam sruše zemlju, pokušali su spolja da nam unište Srbiju, zašto bi im odgovaralo da Srbija napreduje brže od drugih? Snažnije, jače. Nikada nisu hteli. Hteli su Srbiju na kolenima. Fakultwete i škole su pretvorile u odbore političkih stranaka. Hteli su da kažu da nemate pravo da mislite drugačije. Pokušali su da ukinu demokratiju. I nisu za to kriva ta naša deca. Nisu krivi studenti. Oni su samo naivno poverovali da oni odlučuju o tome. Bili su igračka u tuđim rukama. Za sve su imali vremena, samo sa ljudima iz svoje zemlje nikada nisu hteli da razgovaraju. Nema stranca sa kojim nisu razgovarali, samo sa nama nisu hteli a mi i danas pružamo ruku i kažemo “1001 put ćemo da vam pružimo ruku, izamnipulisani ste, praštamo vam, ali nismo naivni i nećemo vam zaboraviti jer bi nam se to ponovilo”. Razorili bin nam zemlju, a to više ne smemo nikome da dopustimo. Promene pravilo sa ljudima koji mogu da donesu promene na bolje, a ne povratak u prošlost.

– Najvažnije je šta je to što imamo da ponudimo našim gađanima. I zato sam zahvalan i večeras predsedniku Dodiku što je ovde i Milanu Kneževiću i ljudima iz regiona. Naša obaveza je da uvek budemo uz sve gađane Srbije i hoću da se zahvalim Mađarima, Bošnjacima i da ih zamolim da razmisle i kažu sebi ko im je izgradio više puteva, bolnica…

– U budućnost moramo da žurimo. Ne možemo da dočekamo. Od avgusta meseca će nam biti lepša i bolja fabrika u Kini, ovakvi roboti proizvodiće se ovde. Da otvaramo data centre, da obezbedimo energetski sistem i otvaramo nove gasne elektrane, male nuklearke jer će struja biti najvažnije dobro u našoj zemlji. Da po svaku cenu čuvamo vojnu neutralnost. Da se ponosimo snagom svojih aviona. Svojom vojskom, policijom. Tada ste slobodni. Tada znate da ste uvek sposobni. Videće sutra snagu svoje vojske.

– Srbija samostalno donosi odluke. Da kvarimo svoja prijateljstva poput NR Kine, sa Rusima, nećemo. Mi svoje prijatelje kada je teško ne bacamo i ne odričemo se. Prijateljstvo nije kad vam je lepo i lako. Moramo našem narodu da ponudimo jedinstvo, a ne podele. Pokušali su da odvoje deke i bake od naših roditelja, roditelje od dece. Naš je poziv svima njima upućen. Razlikujte se ali razgovarajte jedni sa drugima. I videćete gde je bolja budućnost i gde su rezultati.

– Menjaćemo mnogo toga u zdravstvu, moraće usluga da bude bolja, kada dođe pacijent on je Bog za svakog lekara i svaku medicinsku sestru. Moramo da promenimo naš obrazovni sistem, a ne da imamo političke parazite koji traže sve više para, a za decu sve manje znanja. Za dve godine prosečna plata 1400 evra, a prosečna penzija 650 evra. Mere za naše najsiromašnije već za dva dana. Sad ćemo ovima koji su siromašniji mnogo više da pomažemo. Molim funkcionere da na svakom mestu učine sve što je moguće, a ne izabran sam na funkciju pa 9 mesaeci ne mogu da primim sindikate, ne izlazim iz službenih kola, ja sam Bog. Nisi niko i ništa, a narod je Bog.

– Ne moram da vam govorim šta mislim o Dinku Gruhonjiću, ali ne može da se desi da mi ne osudimo napad na automobil njegovog sina. Uništili su 120 traktora dobrih domaćina, spaljivali prostorije, tukli ljude. Lagali o zvučnom topu i Sarajevo safariju, sve vreme su lagali. Kažu bolela ga noga i srce, od zvučnog topa ne bole ni srce ni noga lažovi pokvareni. Ne sme biti osvete i revanšizma za sve pre godinu i po dana. Hoću sve zajedno pod istim krovom.