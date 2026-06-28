Vučić na prikazu novog naoružanja Vojske Srbije na aerodromu u Batajnici

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije (VS) na vojnom aerodromu “Pukovnik-pilot Milenko Pavlović” u Batajnici.

Počasna četa, koja je postrojena u čast predsednika, predala mu je raport, nakon čega je izvršena smotra.

Predsednik je prvo razgovarao sa pilotom aviona MiG-29, i primio je izveštaj o naoružanju koje nosi ta letelica.

– Ustvari za običnog čoveka, uspeli smo da obezbedimo da MiG-ovi obavljaju funkcije lovaca, ali i bombardera. Jeste li zadovoljni – pitao je Vučić mladog vojnika, a on je odgovorio potvrdno.

– Ja sam molio, to uvek nosi rizik, ali sam molio i Milana i Batu samo da imate što više naleta, što više sati da budete u vazduhu, da se srodite sa mašinom, sa oružjem i oruđem. Hoćemo li imati dovoljno pilota kada dođe sve? Sada je na akademiji nešto više došlo, po prvi put da imamo dovoljno upisnika – rekao je predsednik.

Dolaze Rafali, kao i još nešto o čemu ne mogu da govorim, kazao je Vučić.

Vučić je razgovarao sa mladim pripadnicima Vojske Srbije, interesovao se da li su zadovoljni službom.

Predsednik je potom pregledao avion MiG-29, gde je pregledao i raketu kineske proizvodnje C-400, i pitao je pilote i tehničare da li su zadovoljni.

– Šta je osmeh kod vojnika, kada ima dobru raketu. Malo da ih sačuvamo, nisu jeftine, ali nabavićemo još – rekao je predsednik sa osmehom.

Prikazane su i modernizovane bombe, na koje su stavljeni sistemi za navođenje kako bi im se povećala preciznost i domet.

– Mnogo sam srećan što prvi put prikazujemo rakete, navođenje bombe, uglavnom smo prikazivali samo letelice – rekao je on, i zapitao šta piloti misle o raketama CM-400, na šta je dobio jedinstven odgovor – “Najbolje!”

Nakon prikaza u Batajnici predsednik će nadgledati i realizaciju gađanja iz navedenih sredstava ratne tehnike na poligonu “Pasuljanske livade”.

(Pančevac)