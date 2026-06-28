Zelnik je neodoljivi ukus i uspomena koja se prenosi s kolena na koleno

Dvorište Udruženja Makedonaca „Vardar” u Kačarevu i ove godine bilo je ispunjeno mirisom sveže razvijenih kora, pečenog testa i domaćih nadeva, ali pre svega smehom, pesmom i druženjem ljudi okupljenih oko jedne zajedničke želje – da sačuvaju deo makedonske tradicije od zaborava.

Manifestacija „Zelnik fest”, koja se održava već dve decenije, još jednom je pokazala da recepti mogu biti mnogo više od kulinarskog umeća – oni su porodično nasleđe, uspomene na detinjstvo i most između generacija.

Tako je u prostorijama kačarevačkog udruženja „Vardar“, u subotu, 27. juna, od ranih jutarnjih sati učesnici su razvlačili kore, pripremali nadeve i strpljivo slagali zelnik.

Svako na svoj način…

Neko sa prazilukom, neko sa spanaćem, neko sa sirom ili čak višnjama, ali svi sa istom pažnjom i ljubavlju prema poslu koji se nekada učio uz majke i bake.

Predsednik Udruženja Makedonaca „Vardar”, Sima Najdovski, nije krio zadovoljstvo odzivom.

– Uvek je ovde veselo. Ima pesme, dobrog zalogaja i još boljeg raspoloženja. Ove godine imali smo goste iz Beograda, Jabuke, Vršca i drugih mesta, a ukupno je učestvovalo osamnaest žena koje su mesile kore. Bilo je pravih makedonskih zelnika, ali i pita uvijača sa različitim nadevima. Najvažnije je da su se ljudi družili, mnogi se ponovo sreli posle dužeg vremena i podsetili se starih dana – rekao je Najdovski.

Jedna od najiskusnijih učesnica bila je sedamdesetšestogodišnja Verka Stojčevska, koja je umeće pravljenja zelnika ponela još iz rodnog sela Osiče kod Krive Palanke.

– Mama me je naučila pre skoro šezdeset godina. Tada nije bilo mnogo, živelo se skromno, ali zdravo. Pravili smo zelnik i od koprive, jeo se raženi hleb i ništa se nije bacalo. Danas i unuci vole kada napravim zelnik, pa mi je drago što ova tradicija i dalje živi – ispričala je Verka, prisećajući se detinjstva u Makedoniji.

Da se tradicionalno znanje može pretvoriti i u mali porodičn

i posao pokazuje Menka Ilijeva, koja već godinama u Kačarevu pravi pite od domaćih kora po porudžbini.

– Ljudi traže domaće pite, najviše sa spanaćem, ali ima mušterija za sve vrste. Taj zanat sam naučila od svog zeta, pravog majstora za kore. Naučio me je za jedan dan, a već sutradan sam radila sama. Najvažnije je da kvalitet uvek bude ispred brzine – kaže Menka, koja veruje da će interesovanje za ovakvu hranu biti sve veće.

Da „Zelnik fest” privlači i nove stanovnike Kačareva potvrđuje Kalina Pavlović, koja se sa porodicom iz Beograda doselila pre tri godine.

Na manifestaciju je došla sa željom da nauči kako se pravi pravi makedonski zelnik.

– Već znam da razvlačim kore i danas sam pravila krompirušu i pitu sa sirom, ali želim da naučim i makedonski način pripreme. Ovakve manifestacije su divna prilika da upoznamo komšije, naučimo nešto novo i da deca odrastaju uz ovakve običaje – kaže Kalina.

Njena ćerka Andrea dodaje da joj se život u Kačarevu više dopada nego u Beogradu, jer je mesto mirnije, ljudi su srdačni, a prijatelji su uvek na dohvat ruke.

Novica Dukadinovski, dugogodišnji član „Vardara” i Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine, ova manifestacija predstavlja mnogo više od kulinarskog događaja.

– Ove godine obeležavamo dve decenije „Zelnik festa”. Mene ovaj dan vraća u detinjstvo, na baku i majku koje su često pravile zelnik kada bi dolazili gosti. Upravo zato ovakva okupljanja imaju posebnu vrednost, jer čuvaju uspomene i identitet naše zajednice – istakao je Dukadinovski.

Predsednica Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine Zorica Marković naglasila je da je upravo prenošenje znanja na mlađe generacije najveća vrednost ove manifestacije.

– Zelnik je jedno od najprepoznatljivijih jela makedonske kuhinje. Važno je da ga mladi upoznaju i nauče da ga pripremaju, jer se tako čuva i deo kulturnog identiteta makedonske zajednice – poručila je predsednica.

Među zvanicama našao se i Zoran Peševski, vlasnik „Pančevca“, kojem su srdačni domaćini uručili zahvalnicu u znak zahvalnosti zbog dugogodišnje saradnje i medijske promocije njihovih aktivnosti.

Inače, organizatori ni ove godine nisu želeli takmičenje, odnosno biranje najboljeg zelnika.

Učesnici su, pored pomenutih zahvalnica iliti blagodarnica, poneli kući nešto mnogo vrednije – lepo družanje i nova poznanstva, razmenjene recepte i potvrdu da se tradicija najbolje čuva kada se deli sa drugima.

Upravo zato „Zelnik fest” iz godine u godinu ostaje jedna od najlepših manifestacija u Kačarevu – mesto na kome se uz miris tek pečenih pita, zvuke makedonske pesme i razgovore za zajedničkim stolom čuva duh zajedništva.

(Pančevac/J. Filipović)

Kačarevo: Mirisi zelnika okupljaju u subotu ljubitelje makedonske kuhinje

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