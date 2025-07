Održan 16. „Zelnik fest“ u znaku preukusnih zalogaja

Šesnaesti „Zelnik fest” održan je u subotu, 12. jula, u jedinstvenoj etno-bašti Udruženja Makedonaca „Vardar” iz Kačareva, kada se ponovo okupio veliki broj ljubitelja čuvenog specijaliteta, zahvaljujući kojem su mnogi današnji žitelji pomenutog sela i drugih okolnih mesta pravilno, zdravo i lepo odrastali.

U znak uspomene, sećanja i očuvanja tradicije, udruženje „Vardar” je pre nešto više od deceniju i po osmislilo ovo interesantno okupljanje.

Prvi čovek te agilne kačarevačke organizacije Sima Najdovski ističe da je i ova manifestacija, kao i sve dobro, nastala slučajno, ali je pokazala da može dugo da traje.

– Zelnik je u Makedoniji, ali i šire u regionu, veoma važna hrana. Sećam se kako ga je moja majka spremala i to nije za poređenje s kupovnim pitama. Kako se ručno pravljenje kora ne može porediti s mašinskim i s obzirom na to da se sve ređe mesi, odlučili smo da ga zaštitimo. Mnogi mladi ne znaju koliko je to lepo, pa na ovaj način pružamo priliku da probaju tradicionalni specijalitet – rekao je Najdovski.

Ove godine su vredne ženske ruke umesile zelnike iliti zeljanike u dvadeset i tri tepsije, a pored Kačarevaca, u tome su učestvovali i gosti iz Jabuke, Vršca, Beograda…

– Ranijih godina smo priređivali i takmičenje, ali smo u međuvremenu shvatili da svaka žena veruje da je njen zelnik najbolji, s čim smo i mi organiaztori složili, pa su ove godine svi pobedili. Učestvovalo je petnaestak žena, a neke su umesile i po dve tepsije.– navodi Sima.

On ističe da zelnik kod Makedonaca (i ne samo kod njih, nego i u južnoj Srbiji) predstavlja nacionalnu baštinu, sećanje na prošlost, na majke, babe, prababe…

– Inače, to tradicionalno jelo spremano je preko cele godine. Kreće s prvim danima proleća kada stigne kopriva, pa ide i praziluk i, kako pristižu razne biljke, tako se i fil menja. Udruženje je po projektu dobilo sredstva od Nacionalnog saveta Makedonaca i tako smo kupili brašno, ulje, so, kvasac, a učesnici su donosili zelje i drugi materijal za fil, kao i oklagije i tepsije. Svi zelnici su mešeni i pečeni na licu mesta, a sve učesnice su pojedinačno dobile blagodarnice, to jest zahvalnice, a na kraju je sve pojedeno u slast i u veselju, s porukom da čuvamo tradiciju – napominje predsednik udruženja „Vardar“.

(Opširnije u reportaži u narednom štampanom izdanju „Pančevca“)

(Pančevac/J. Filipović)

