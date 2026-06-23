Kačarevo: Mirisi zelnika okupljaju u subotu ljubitelje makedonske kuhinje

Udruženje Makedonaca „Vardar“ iz Kačareva ponovo organizuje manifestaciju „Zelnik fest 2026“, koja će biti održana u subotu, 27. juna, u dvorištu pomenute organizacije.

Početak programa zakazan je za 10 sati, a domaćini pozivaju sve ljubitelje tradicionalne kuhinje i dobrog druženja da budu deo jedinstvenog događaja posvećenog pripremi jednog od najprepoznatljivijih specijaliteta makedonske gastronomije – zelnika.

Posetioci će imati priliku da na licu mesta učestvuju u celokupnom procesu pripreme ovog tradicionalnog jela, od razvlačenja i sukanja kora do pečenja zelnika.

Manifestacija je zamišljena kao susret čuvara kulinarske tradicije, ali i prilika za druženje, razmenu iskustava i upoznavanje sa običajima koji se prenose s generacije na generaciju.

Za učešće je potrebno poneti fil za zelnik, oklagiju i tepsiju, dok će se sve kore razvijati i jelo pripremati isključivo na samoj manifestaciji.

Organizatori ističu da „Zelnik fest“ nije takmičarskog karaktera i da neće biti stručnog žirija niti proglašenja pobednika.

– Cilj manifestacije nije nadmetanje, već očuvanje tradicije, negovanje kulturnog nasleđa i zajedničko druženje. Svi učesnici dobiće prigodan poklon kao znak zahvalnosti za doprinos očuvanju ovog dela makedonske kulinarske baštine – poručio je predsednik kačarevačkog Udruženja Makedonaca „Vardar“ Sima Najdovski.

(Pančevac/J. Filipović)

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