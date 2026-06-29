Više od sedam hiljada ljudi na festivalu u Starčevu

Ovogodišnja manifestacija „Dani muzike, pesme i igre” održana od 25. do 28. juna, pokazala je da Starčevo može da bude domaćin događaja koji okuplja publiku svih generacija, spaja različite muzičke pravce i stvara atmosferu kakva se dugo pamti.

Četvorodnevni festival, koji su organizovali lokalne isntitucije Mesna zajednica i Dom kulture, uz podršku Grada Pančeva, u potpunosti je ispunio očekivanja organizatora, ali i brojnih posetilaca koji su tokom sva četiri dana ispunjavali Trg neolita i druge festivalske lokacije.

Prema procenama organizatora, kroz manifestaciju je prošlo više od sedam hiljada ljudi, što je jedan od najboljih pokazatelja da je Starčevo dobilo još jedan događaj koji je prerastao lokalne okvire.

Još pre početka festivala Trg neolita bio je svečano ukrašen, a centralna bina spremna da ugosti umetnike različitih generacija i muzičkih pravaca.

Već prvog dana moglo se naslutiti da će pred Starčevcima biti nekoliko izuzetnih večeri.

Festival je otvorilo Kulturno-umetničko društvo „Neolit”, čiji su članovi kroz splet narodnih igara i pesama podsetili publiku koliko je važno čuvati tradiciju i kulturno nasleđe.

Nakon toga usledio je atraktivan di-džej i violina šou, u kojem su poznati svetski pop hitovi dobili sasvim novo ruh.

Bajaga obeležio drugo veče

Drugo festivalsko veče bilo je rezervisano za rok muziku, a već nastup grupe Najda i „Van kontrole”, predvođene nekadašnjim pevačem „Smaka”, koji je hitovima te grupe zagrejao atmosferu i pripremio teren za ono što je usledilo.

Kada su se na sceni pojavili Bajaga i Instruktori, Trg neolita bio je nazapamćeno ispunjen.

Publika je gotovo uglas pevala od prvih taktova, a koncert, koji je trajao čak dva i po sata, pretvorio se u svojevrsno putovanje kroz više od četiri decenije domaće rok muzike.

Ređali su se hitovi koji su obeležili odrastanje nekoliko generacija – od nežnijih balada do energičnih rok numera, kao što su „Ti se ljubiš“, „Berlin“, „Verujem – ne verujem“, „Zažmuri“, „Godine prolaze“…

Publika je pevala gotovo svaku pesmu, a kulminacija uz „Moji su drugovi” izazvala je posebno emotivne reakcije.

Halid Muslimović zvezda trećeg dana

Ako je petak pripao rokerima, subota je bila u znaku narodne i romske muzike.

Program je otvorio Paganini bend vanserijskim izvođenjem romske muzike (Šaban Bajramović, Džej Ramadovski i drugi) u neverovaatnom ritmu začinjenom viloniom, nakon čega je publika sa nestrpljenjem čekala dolazak Halida Muslimovića i njegovih „Jarana”.

I te večeri trg je bio dobrano ispunjen, a velika eksjugoslovenska i bosanska zvezda narodne muzike priredila je koncert dug dva i po sata, tokom kojeg Halid nije izvodio samo svoje najveće hitove, kao što su „Putuj, putuj srećo moja“, „Stoj, jarane“ ili „Mene je učilo vreme“, već je publiku počastio i pesmama legendi narodne muzike – Halida Bešlića, Sinana Sakića, ali i tradicionalnom numerom „Ajde Jano”, koju su zajedno pevali gotovo svi prisutni.

I mališani uživali

Poslednji festivalski dan bio je posvećen porodici i najmlađim posetiocima.

Poseban utisak ostavio je Plesni studio „Balerina”, čijih je tridesetak devojčica, raspoređenih u dve grupe, priredilo gotovo dvočasovni program.

Dečju publiku zabavljali su animatori Mini Maus i Stič, koji su neumorno igrali, pevali i fotografisali se sa mališanima.

Posle baletskog programa usledio je pravi letnji žur na otvorenom, pa je trg još dugo bio ispunjen decom koja su plesala uz omiljene pesme.

Istovremeno je u Maloj sali Doma kulture održan koncert trija „Čarobne žice”, koji je ljubiteljima klasične muzike ponudio sasvim drugačiji ugođaj – intimnu atmosferu i vrhunsko izvođenje poznatih kompozicija.

Zadovoljni i posetioci i organiaztori

Da je manifestacija ispunila svoju svrhu potvrđuje i predsednik Saveta Mesne zajednice Starčevo, Petar Andrejić, jedan od glavnih organizatora.

– „Dani muzike, pesme i igre”, kao deo našeg letnjeg programa „Dani druženja”, opravdali su sva očekivanja. Tokom četvorodnevne manifestacije ugostili smo više od 7.000 posetilaca koji su uživali u žanrovski raznovrsnom programu. Naravno, najveću pažnju privukli su centralni događaji – nastupi rok legendi grupe „Bajaga i Instruktori”, kao i zvezde jugoslovenske folk muzike Halida Muslimovića, kada je Trg neolita bio prepun publike. Sve je proteklo u veseloj atmosferi i vrlo smo ponosni na našu publiku – rekao je Andrejić.

(Opširnije u narednom štampanom izdanju „Pančevca“)

(Pančevac/J. Filipović)

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