Starčevo: Bogat program za „Noć muzeja“

STARČEVO – Učenici izdvojenog odeljenja Muzičke škole „Jovan Bandur“ tradicionalno su, prolećnim koncertom u dvorištu Muzeja Starčeva, otvorili ovogodišnju manifestaciju „Noć muzeja“ prenosi RTV Pančevo.

Direktor Doma kulture, Marko Ivošević, tom prilikom je najavio bogat četvorodnevni program namenjen posetiocima svih uzrasta.

Ovaj tradicionalni nastup plod je dugogodišnje uspešne saradnje sa Domom kulture u Starčevu. Prema rečima Anđele Buvač, profesorke klavira, osnovna ideja i cilj ovog okupljanja jeste javno predstavljanje dosadašnjeg rada, truda i nesumnjivog talenta mladih muzičara.

Tokom muzičkog dela programa, publika je imala priliku da uživa u pažljivo pripremljenom repertoaru:

Klasični zvuci – harmoniju su doneli zajednički nastupi klasa violine i klavira.

Mladi harmonikaši – posebnu draž i energiju programu dali su učenici iz klase profesora Leonida Ardeljana.

Prvo veče manifestacije uspešno je zaokruženo stručnim predstavljanjem rekonstruisanih replika neolitskih kućica koje se nalaze u samom dvorištu muzeja. Ovim korakom organizatori su još jednom podsetili javnost da je Starčevo svetski prepoznatljivo kao jedan od najznačajnijih lokaliteta neolitske kulture i arheološke ostavštine na ovim prostorima.

