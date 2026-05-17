STARČEVO: U Domu kulture do kraja maja dve radionice – prolećna i folklorna

Dom kulture u Starčevu do kraja maja biće mesto u kojem će se dogoditi dve interesantne radionice.

Najpre će pomenuta kulturna ustanova i lokalna Mesna zajednica, u ponedeljak, 18. maja, s početkom u 16 sati biće održana prolećna radionica za decu u prostoru Kreativnog kulturnog kluba.

Tom prilikom će deca uzrasta od šest do 11 godina uz pomoć mentora praviti trodimenzionalne slike motiva u duhu aktuelnog godišnjeg doba.

Za kraj meseca najavljen je i program namenjen svim ljubiteljima folklora i tradicionalne igre.

Naredne nedelje Kulturno-umetničko društvo „Neolit“ organizovaće besplatan čas folklora koji će biti održan u nedelju, 24. maja, u 18 sati u Domu kulture u Starčevu.

Čas namenjen svima, bez obzira na uzrast i prethodno iskustvo, a prisutni će imati priliku da nauče i upoznaju igre koje se tradicionalno igraju na svadbama, proslavama i maturama.

(Pančevac/J. Filipović)

