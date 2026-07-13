Novi stručni štab i velike ambicije u FK Dinamo 1945

Fudbalski klub „Dinamo 1945” iz Pančeva zvanično je počeo pripreme za novu sezonu, a prva prozivka i okupljanje ekipe protekli su u znaku velikih promena i izuzetnog raspoloženja.

Uprava kluba predstavila je novog šefa stručnog štaba Tomislava Tmušića, koji će u narednom periodu predvoditi prvi tim sa klupe.

Stručni štab pančevačkog tima kompletiran je dolaskom kondicionog trenera Filipa Rilaka i trenera golmana Nikole Mićanovića, čime je klub dobio formiran i stručan tim spreman za sve predstojeće sportske izazove.

Da u taboru Dinama vlada ogromno interesovanje i ozbiljan pristup dokazuje i podatak da se na prvom treningu pojavilo čak 38 igrača. Ovako masovan odziv garantuje snažnu konkurenciju za svako mesto u timu uoči početka novog prvenstva.

Veliko pojačanje klub dobija i u rukovodećim strukturama. Legenda pančevačkog fudbala Srđan Tekijaški nastavlja svoju misiju u klubu, ali kroz novu funkciju sa znatno većim ovlašćenjima u kreiranju dugoročnog razvoja i sportske politike. Njegova puna podrška izboru Tmušića potvrđuje da Dinamo svoju budućnost gradi na kontinuitetu, poverenju i jasnoj, zajedničkoj viziji.

Prvi čovek kluba Radomir Isailović ističe da je uveren u uspeh novog projekta i sinergiju koja je stvorena na stadionu.

„Verujem u spoj energije, stručnosti i ambicije Tomislava Tmušića sa iskustvom i autoritetom Srđana Tekijaškog, kao i u naše igrače koji su srce FK Dinamo 1945. Pred nama je mnogo rada, ali i velika želja da zajedno nastavimo razvoj kluba i ostvarimo sve ciljeve koje smo visoko postavili”, poručio je predsednik Isailović, uputivši ujedno i veliku zahvalnost Gradu Pančevu na svesrdnoj podršci i ukazanom poverenju.

(Pančevac/S.L)