Petrovdanska beseda u manastiru Karno: Sećanje na 3.267 podrinjskih mučenika i doček ikone Svetog Evgenija
SREBRENICA – U manastiru Karno i njegovom metohu Kraljeva voda kod Srebrenice, svečano je proslavljen Petrovdan. Tom prilikom, protojerej Vidak Vujadinović poručio je vernicima da je ovaj praznik simbol i velikih radosti i velikih stradanja pravoslavnog naroda ovog kraja.
U svojoj besedi pred okupljenim vernicima i igumanom Lukom, prota Vujadinović je naglasio da se na ovaj dan molitveno pominje i proslavlja uspomena na 3.267 podrinjskih mučenika koji su postradali samo zato što su bili hrišćani.
Od Kosovskog boja do današnjih dana
Tokom liturgijskog sabranja, protojerej Vujadinović je podsetio na dugu istoriju stradanja i vernosti krstu, uporedivši žrtvu naroda Podrinja sa stradanjem svetih apostola.
„Danas se sećamo svih vojskovođa i vojnika od Kosovskog boja do današnjih dana. Sećamo se i našeg sveštenika Bobana Lazarevića koji je svoj život položio za sve nas Podrinjce i celu Republiku Srpsku“, istakao je prota Vujadinović, podsećajući na jevanđelske reči da nema veće ljubavi nego kada neko položi život za svoje prijatelje.
Svečani doček ikone Svetog Vojnika Evgenija
Ovogodišnja proslava Petrovdana u srebreničkom kraju ostaće upamćena i po posebnom duhovnom događaju. Verni narod i sveštenstvo imali su čast da u svetom hramu dočekaju ikonu Svetog Hristovog Vojnika Evgenija, čiji primer ljubavi i trpljenja služi kao večni uzor vernicima.
(Pančevac)