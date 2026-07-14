Petrovdanska beseda u manastiru Karno: Sećanje na 3.267 podrinjskih mučenika i doček ikone Svetog Evgenija

SREBRENICA – U manastiru Karno i njegovom metohu Kraljeva voda kod Srebrenice, svečano je proslavljen Petrovdan. Tom prilikom, protojerej Vidak Vujadinović poručio je vernicima da je ovaj praznik simbol i velikih radosti i velikih stradanja pravoslavnog naroda ovog kraja.

U svojoj besedi pred okupljenim vernicima i igumanom Lukom, prota Vujadinović je naglasio da se na ovaj dan molitveno pominje i proslavlja uspomena na 3.267 podrinjskih mučenika koji su postradali samo zato što su bili hrišćani.