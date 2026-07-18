XIV Noćni Pančevački maraton: Narodna bašta spremna za trkački spektakl pod zvezdama

PANČEVO – Pod pokroviteljstvom Turističke organizacije Pančeva, a u organizaciji Atletskog klubu Panonija, u subotu, 1. avgusta biće održan spektakularni XIV Noćni Pančevački maraton. Tradicionalna sportska manifestacija održaće se u Narodnoj bašti, a program počinje u 16 časova popularnim Dečjim maratonom.

Prijave za dečje trke se šalju na imejl adresu maratoncipancevo@gmail.com. Organizatori podsećaju da je broj mesta za mališane strogo ograničen na 130 trkača, dok kotizacija iznosi 800 dinara.

Kategorije i dužine staza za najmlađe

Mladi trkači podeljeni su u sledeće uzrasne kategorije:

Predškolci (2021. i mlađi): 80 metara

Atletske škole C (2019, 2020): 100 metara

Atletske škole B (2017, 2018): 200 metara

Atletske škole A (2015, 2016): 300 metara

Mlađi pioniri (2013, 2014): 1 krug (1137m)

Stariji pioniri (2011, 2012): 1 krug (1137m)

Bogati paketi sponzora i medalje za sve

Svi učesnici koji uspešno završe trku biće nagrađeni učesničkom medaljom. Za najbrže u muškoj i ženskoj konkurenciji obezbeđene su posebne diplome, plakete i medalje, kao i vredni poklon paketi koje su obezbedili sponzori manifestacije: Esensa, Trokal tepisi, Centrosinergija, Powerade, Rosa, Imlek Impact, DDOR osiguranje, Unipol, Pekara Tajna i Pekara San.

Sve dodatne informacije o satnici i programu Noćnog maratona mogu se dobiti na brojeve telefona 065 256 9299 ili 064 56 58 326.

(Oančevac/S.L)