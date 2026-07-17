Sportska dešavanja Južni Banat

Novo pojačanje u OFK Vršcu: Srđan Bašić stiže na pozajmicu iz Vojvodine

12:00

17.07.2026

Podeli vest:

Foto: OFK Vršac

VRŠAC – Redove OFK Vršca pojačao je mladi i talentovani ofanzivac Srđan Bašić. Dvadesetogodišnji fudbaler iz Bosne i Hercegovine dolazi u vršački klub na jednogodišnju pozajmicu iz novosadske Vojvodine.

Bašić igra na poziciji desnog krila, a uprkos mladosti već ima značajno seniorsko iskustvo. Tokom dosadašnje karijere nastupao je za Tekstilac, Zvijezdu 09, Borac iz Kozarske Dubice i Laktaše, gde je dobrim partijama i golovima privukao pažnju javnosti.

Nakon što je potpisao ugovor sa Vojvodinom, Novosađani su procenili da je za njegov dalji razvoj najbolja opcija kaljenje u Vršcu, gde će provesti narednih godinu dana.

(Pančevac)

Tagovi

FK Vojvodina fudbalski transferi OFK Vršac Pozajmica Srđan Bašić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.