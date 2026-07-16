Sveti mučenik Jakint: Dvorjanin koji je odbio cara i izabrao carstvo nebesko

Sveti mučenik Jakint ostao je upamćen u hrišćanskoj istoriji kao simbol nepokolebljive vere i hrabrosti. Iako je uživao visok položaj na dvoru rimskog cara Trajana, svesno je žrtvovao svoj zemaljski život, odbivši da se pokloni paganskim idolima.

Tajni hrišćanin na paganskom dvoru

U vreme kada je Rimskim carstvom vladao car Trajan, hrišćani su bili surovo progonjeni. U takvom okruženju, mladi Jakint je služio kao carski dvorjanin, ali je svoju veru u Isusa Hrista morao da ispoveda u tajnosti. Preokret se dogodio kada je car Trajan organizovao veliku, svečanu ceremoniju prinošenja žrtava rimskim bogovima. Svi dvorjani su imali obavezu da učestvuju u ovom paganskom ritualu.

Jakint je doneo svesnu odluku da ne pogazi svoja uverenja i odbio je da prisustvuje svečanosti. Njegovo odsustvo odmah je izazvalo sumnju među ostalim dvorjanima, koji su ga ubrzo prijavili i izveli pred carski sud.

Nepokolebljiva vera pred carskim sudom

Car Trajan, ceneći Jakinta kao svog dvorjanina, pokušao je da ga savetuje i ubedi da se odrekne hrišćanstva kako bi spasao sopstveni život. Sve što je trebalo da uradi jeste da formalno prinese žrtvu idolima. Međutim, mladi Jakint je pokazao neverovatnu smirenost i odlučnost. Pred samim carem je hrabro izjavio:

„Ja sam hrišćanin, Hrista poštujem, Njemu se klanjam, i Njemu prinosim na žrtvu živu sebe samog.“

Ove reči razbesnele su cara, nakon čega je usledilo surovo kažnjavanje. Jakint je bio divljački pretučen, popljuvan i mučen, a potom bačen u najmračniji deo tamnice.

Čudo u tamnici i venac slave

Kako bi ga dodatno slomio, car je naredio stražarima da Jakintu ne daju nikakvu hranu, osim one koja je prethodno bila prineta paganskim idolima. Verni dvorjanin je to sa gnušanjem odbio. Nakon osam dana potpunog izgladnjivanja, Jakint je preminuo u tamnici 108. godine.

Prema hrišćanskom predanju, u trenucima njegove smrti dogodilo se čudo. Tamničari su kroz rešetke ugledali dvojicu svetlih anđela u ćeliji. Jedan anđeo je pokrivao mučenikovo telo blistavom, svetlom odećom, dok je drugi polagao venac slave na njegovu glavu. Cela tamnica bila je ispunjena neobjašnjivom svetlošću i predivnim mirisom.

Srpska pravoslavna crkva i vernici širom sveta i danas se sećaju Svetog mučenika Jakinta kao svetlog primera kako se istinska vera čuva i u najmračnijim životnim trenucima.

(SPC)