Reprezentativac Nemanja Dangubić posetio Kris Kros i oduševio mlade pančevačke košarkaše

Dvorište škole „Isidora Sekulić“ tokom ovog raspusta pretvoreno je u pravu košarkašku košnicu, a razlog za ogroman broj dece na tradicionalnom kampu KK Kris Kros bio je poseban gost – proslavljeni srpski reprezentativac Nemanja Dangubić.

Deca punog srca dočekala svog idola

Iako je vreme letnjeg raspusta, školsko dvorište bilo je ispunjeno do poslednjeg mesta. Mladi košarkaši Kris Krosa imali su jedinstvenu priliku da uče od čoveka koji je prošao put od istog tog betona do najvećih evropskih pozornica. Dangubić je najpre učestvovao u svečanoj dodeli nagrada najuspešnijim učesnicima ovogodišnjeg kampa, što je za mališane bio poseban podstrek.

Nakon zvaničnog dela, Nemanja je odvojio vreme za otvoren i inspirativan razgovor sa budućim šampionima. Prenosio im je dragocena iskustva igranja na vrhunskom nivou – od nastupa u dresu reprezentacije Srbije, pa sve do teških i uzbudljivih mečeva u Evroligi i Evrokupu.

Veliko hvala prvom treneru i rodnom gradu

Ovaj susret bio je pun emocija, jer se Dangubić sa setom prisetio svojih košarkaških početaka, odrastanja i prvih koraka koje je napravio upravo u Kris Krosu. Posebno priznanje i veliku zahvalnost odao je svom prvom treneru, Vladimiru Iliću, istakavši da klub u kojem je ponikao i dalje radi sjajan posao sa mlađim selekcijama.

Upravo iz Kris Krosa, Nemanja je svojevremeno stigao do prvog nastupa u kadetskoj, a kasnije i juniorskoj reprezentaciji Srbije, što je dokaz da se u Pančevu rađaju vrhunski talenti.

Inspiracija za nove generacije pančevačkih košarkaša

Nakon završetka razgovora, usledilo je tradicionalno fotografisanje i deljenje autograma. Deca su sa kampa otišla kući punog srca, prepuna utisaka, ali što je najvažnije – sa jakom verom i nadom da će neko od njih krenuti Nemanjinim stopama i postati novi ponos Pančeva.

(Pančevac/S.L)