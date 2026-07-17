U Opovu i ove godine „Miholjski susreti sela”

Opština Opovo uspešno je obezbedila sredstva na javnom konkursu Ministarstva za brigu o selu, čime je osiguran nastavak organizacije tradicionalne manifestacije „Miholjski susreti sela” za 2026. godinu, prenosi Naše Opovo.

Ugovor zvanično potpisan u ministarstvu

U Ministarstvu za brigu o selu održano je svečano potpisivanje ugovora sa predstavnicima lokalnih samouprava koje su dobile bespovratni novac za organizaciju ove popularne manifestacije. U ime Opštine Opovo, ugovor je potpisao zamenik predsednika opštine dr Dragan Ugrinov. Odobrena sredstva biće usmerena na kreiranje bogatog i raznovrsnog kulturnog i zabavnog programa koji će i ove godine okupiti sve generacije meštana i gostiju.

Bogat program za oživljavanje seoskih sredina

„Miholjski susreti sela” postali su prepoznatljiv brend koji iz godine u godinu privlači sve veći broj posetilaca u opovačka sela. Manifestacija stavlja u prvi plan bogato kulturno nasleđe ovog kraja kroz:

Nastupe folklornih ansambala i očuvanje narodnog stvaralaštva

Prezentaciju starih zanata i autentične domaće radinosti

Promociju tradicionalne gastronomije i lokalnih specijaliteta

Sportska nadmetanja i zabavne aktivnosti za najmlađe

Cilj je unapređenje kvaliteta života na selu

Zamenik predsednika opštine dr Dragan Ugrinov naglasio je da učešće u ovom programu predstavlja jasan dokaz rešenosti lokalne samouprave da podrži društveni život u seoskim sredinama. On je istakao da će Opština Opovo i u budućnosti aktivno konkurisati kod Ministarstva za brigu o selu. Primarni ciljevi ovih projekata ostaju očuvanje lokalnog identiteta, nega tradicije i dugoročno unapređenje kvaliteta svakodnevnog života svih stanovnika u seoskim naseljima ove opštine.

(Naše Opovo)