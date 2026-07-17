U Opovu i ove godine „Miholjski susreti sela”
17:00
17.07.2026
Opština Opovo uspešno je obezbedila sredstva na javnom konkursu Ministarstva za brigu o selu, čime je osiguran nastavak organizacije tradicionalne manifestacije „Miholjski susreti sela” za 2026. godinu, prenosi Naše Opovo.
Ugovor zvanično potpisan u ministarstvu
U Ministarstvu za brigu o selu održano je svečano potpisivanje ugovora sa predstavnicima lokalnih samouprava koje su dobile bespovratni novac za organizaciju ove popularne manifestacije. U ime Opštine Opovo, ugovor je potpisao zamenik predsednika opštine dr Dragan Ugrinov. Odobrena sredstva biće usmerena na kreiranje bogatog i raznovrsnog kulturnog i zabavnog programa koji će i ove godine okupiti sve generacije meštana i gostiju.
Bogat program za oživljavanje seoskih sredina
„Miholjski susreti sela” postali su prepoznatljiv brend koji iz godine u godinu privlači sve veći broj posetilaca u opovačka sela. Manifestacija stavlja u prvi plan bogato kulturno nasleđe ovog kraja kroz:
Nastupe folklornih ansambala i očuvanje narodnog stvaralaštva
Prezentaciju starih zanata i autentične domaće radinosti
Promociju tradicionalne gastronomije i lokalnih specijaliteta
Sportska nadmetanja i zabavne aktivnosti za najmlađe
Cilj je unapređenje kvaliteta života na selu
Zamenik predsednika opštine dr Dragan Ugrinov naglasio je da učešće u ovom programu predstavlja jasan dokaz rešenosti lokalne samouprave da podrži društveni život u seoskim sredinama. On je istakao da će Opština Opovo i u budućnosti aktivno konkurisati kod Ministarstva za brigu o selu. Primarni ciljevi ovih projekata ostaju očuvanje lokalnog identiteta, nega tradicije i dugoročno unapređenje kvaliteta svakodnevnog života svih stanovnika u seoskim naseljima ove opštine.
(Naše Opovo)