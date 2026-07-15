Na Skupštini grada: Planovi generalne regulacije

Na 12. sednici Skupštine grada Pančeva, 15. jula, pred odbornicama i odbornicima bilo je 68 tačaka dnevnog reda. Odmah pošto je spiker Tigran Kiš otvorio zasedanje prešlo se na predloge odluka o donošenju Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo, kao i o izmenama i dopunama planova generalne regulacije – celina 8 – Petrohemija, Azotara i Rafinerija.

Izvestilac je bio Slave Bojadžievski, direktor JP-a „Urbanizam”, koji je povodom prve teme rekao da će „Kačarevo posle usvajanja plana biti bolje mesto za život”.

Gradonačelnik Aleksandar Stevanović je objasnio:

– Izradi plana se pristupilo na osnovu Odluke o izradi plana generalne regulacije naselja Kačarevo u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Ono što je jako bitno reći jeste da smo planski dokument radili u neposrednoj komunikaciji sa ljudima iz mesta i ponosan sam na činjenicu da smo uspeli da uradimo ovaj akt.

Odbornik iz Kačareva Branko Bokun (SNS) je kazao da na SRC „Jezero”, gde je nekada bila deponija, „dolaze gosti iz celog regiona”, kao i da „urbanistički plan ima sto odsto podrške stanovnika mesta”. Objasnio je i da „Staza zdravlja”, na neki način već postoji: „U poslednjih nekoliko godina zasađeno je 35.000 stabala”. Dodao je da je „neophodan planski dokument zbog daljeg napretka mesta”.

Pažnju su izazvale i izmene i dopune Plana generalne regulacije Celine 8 – Petrohemija, Azotara i Rafinerija, kojima se stvara planski osnov za transformaciju prostora nekadašnje Azotare i razvoj novih investicija. Gradonačelnik Stevanović je podvukao da je usvajanje ovog planskog dokumenta jedan od najvažnijih koraka u daljem razvoju Pančeva.

– Ovim planskim dokumentom opraštamo se od jednog perioda koji je obeležio industrijski razvoj Pančeva, ali istovremeno otvaramo prostor za nove tehnologije, nove investicije i razvoj privrede zasnovane na budućnosti. Sve aktivnosti koje slede sprovodiće se isključivo u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o zaštiti životne sredine i svim propisanim procedurama – rekao je gradonačelnik.

On je naglasio da je reč o prostoru koji već poseduje neophodnu infrastrukturu za velike investicije i da je interes Grada da iskoristi postojeće potencijale u korist svih građana.

Gradonačelnik je rekao: – Naš zadatak je da kroz plansku dokumentaciju stvorimo preduslove za nove investicije, nova radna mesta i snažniji privredni razvoj. Istovremeno, ovim planom stvaraju se uslovi da se trajno otklone potencijalni ekološki rizici koji su decenijama bili vezani za prostor nekadašnje Azotare, što predstavlja značajan korak ka još bezbednijem i zdravijem životnom okruženju.

Sledeća tema o kojoj se govorilo je Predlog odluke o davanju na korišćenje glisera u javnoj svojini grada Pančeva, sa pratećom opremom, Ministarstvu unutrašnjih poslova RS – Direkciji policije – PU Pančevo. Gradonačelnik Stevanović je rekao da će „ovaj patrolni čamac služiti većoj bezbednosti i održavanju mira na našim rekama; nemamo obavezu da PU Pančevo predamo na korišćenje gliser, ali imamo želju”.

Zatim, predstavnice i predstavnici građana su, većinski, usvojili predloge rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola sa teritorije Grada Pančeva, kao i o utvrđivanju prestanka mandata vršilaca dužnosti direktora i o imenovanju vršilaca dužnosti direktora Doma kulture „29. novembar” u Starčevu i Centra za socijalni rad „Solidarnost”.

(Pančevac / S. T.)

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