IVANOVO: „Ribarski dani i noći“ 25. i 26. jula, nastupa i „YU grupa“

Ivanovo će ponovo biti domaćin tradicionalne manifestacije „Ribarski dani i noći“, koja će 25. i 26. jula okupiti ljubitelje sporta, ribolova, dobre hrane i zabave svih generacija.

Bogat program obuhvatiće brojna takmičenja, dečje sadržaje, kulturno-zabavni program i nezaobilazno nadmetanje u kuvanju riblje čorbe.

Program počinje u subotu, 25. jula, već od osam časova takmičenjem u pecanju na plovak za najmlađe, koje će biti održano na Dunavcu kod mosta na ulazu u selo.

Tokom prepodneva i ranog popodneva uslediće nadmetanja u skakanju u džaku i bacanju kugle za decu različitih uzrasta, kao i turniri u stonom tenisu i stonom fudbalu u holu Doma kulture.

Sportski deo programa nastavlja se takmičenjem u bacanju trojki, turnirom u basketu „3×3“ i turnirom u malom fudbalu, za koji prijave traju do 23. jula, uz kotizaciju od 10.000 dinara.

Najmlađe posetioce od 19 sati očekuje predstava „Cirkus animatori“ u bioskopskoj sali Doma kulture, dok će od 21 čas, atmosferu upotpuniti rok koncert legendarne „YU grupe“, koji će biti održan na platou ispred pošte u centru sela.

Drugog dana manifestacije, u nedelju 26. jula, program počinje tradicionalnim gađanjem glinenih golubova u disciplini „trap“, a od 10 sati biće održano takmičenje u kuvanju riblje čorbe na obezbeđenim ognjištima i majicama za učesnike na izletištu prve plaže na Dunavu.

Organizatori su pripremili i vredne nagrade – plastični čamac za prvo mesto, električni vanbrodski motor za drugo, dok će trećeplasirana ekipa osvojiti sonar za pecanje. Takmičari će se nadmetati na izletištu prve plaže na Dunavu.

Istovremeno će biti otvorena izložba ručnih radova i kolača članica udruženja, dok će od 18 sati na nasipu kod mosta biti održane tradicionalne „Popike“, čime će ovogodišnji „Ribarski dani i noći“ biti zatvoreni.

(Pančevac/J. Filipović)

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