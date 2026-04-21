IVANOVO: Foto-safari okupio 170 učesnika i opravdao renome

Ivanovo je i ove godine bilo mesto susreta ljubitelja fotografije iz cele Srbije i regiona, a devetnaesti foto-safari potvrdio je status jednog od najznačajnijih okupljanja umetničke fotografe u Srbiji.

Uz spoj prirodnih lepota, tradicije i umetničkog izraza, ovaj događaj nastavlja da inspiriše kako iskusne fotografe, tako i nove generacije zaljubljenika u fotografiju.

Zato ne treba da čudi što je u nedelju, 19. aprila, uz raznovrstan program i bogate motive za snimanje, ovaj događaj je okupio oko 170 učesnika, među kojima i goste iz Bosne i Hercegovine i iz više gradova Srbije – Beograda, Zrenjanina, Niša, Šimanovaca i drugih mesta.

Domaćini su se ponovo svojski potrudili da sve protekne u najboljem redu, pa su svi učesnivi ovogodišnjeg 19. foto-safarija mogli nesmetano da uživaju u svim blagodetima Ivanova od predivne prirode do izuzetno gostoljubivih i srdačnih meštana.

Mladi ulepšali okupljanje

Kao i svake godine dosad organizatori manifestacije bili su lokalni Dom kulture i Foto-grupa „Dunavac“, čiji prvi čovek Zoltan Bisak ističe da su utisci učesnika izuzetno pozitivni i da se mnogi već najavljuju za narednu godinu.

– Iako je broj učesnika bio govtovo rekordan, dobra organizacija omogućila je ravnomernu raspodelu fotografa na terenu, pa nije bilo gužvi na ključnim lokacijama. Ovogodišnji foto-safari doneo je i nekoliko novina. Posebnu pažnju privukle su vožnje fijakerima kroz selo, kao i modeli u narodnim nošnjama, koje je obezbedio Dom kulture iz Glogonja. Učesnici su imali priliku da fotografišu u autentičnim ambijentima, poput takozvane „Žute kuće“, etno-kuće i crkve, ali i na obalama Dunavca, gde su priroda i refleksije na vodi bili česta inspiracija – navodi Bisak.

On posebno ističe da su među učesnicima bili i mladi članovi Foto-grupe „Dunavac“ – Lucija Guran, Anđela Stojiljković, Andrija Bančov i Kristijan Barabaš, koji su se oprobali i kao fotografi i kao modeli.

– Njihovi radovi očekuju se na predstojećem konkursu za mlade, iz kojeg će biti izabrana reprezentativna kolekcija za međunarodnu prezentaciju Srbije – napominje predsednik „Dunavca“.

Gosti sa raznih strana ponovo oduševljeni

Učesnici foto-safarija nisu krili impresije, a jedan od njih Aleksandar Jočić iz Foto-kluba Beograd, dugogodišnji je učesnik ovog okupljanja i naglašava da mu je jedno od omiljenijih.

– Dolazim svake godine zbog prirode, druženja i razmene iskustava. Najveća inspiracija su mi reka, ptice i refleksije na vodi. Inače, ovaj foto-safari za većinu učesnika predstavlja priliku za neformalno usavršavanje i razmenu znanja, budući da su učesnici uglavnom amateri – kaže Jočić.

Sličnog mišljenja je i Zorica Petrović iz Smedereva, koja se nakon kraće pauze vratila u Ivanovo i ističe da je organizacija unapređena, kao i da je primetno veće prisustvo mladih.

– Posebno bih izdvojila ambijent stare „Žute kuće“, koji pruža mogućnosti za kreativno fotografisanje portreta u autentičnom okruženju. Vožnja čamcem i fijakerima dodatno obogaćuje iskustvo, ali je možda najvažnije to što se ovde ponovo srećemo i razmenjujemo ideje – navodi Zorica.

Foto-safari u Ivanovu još jednom je potvrdio značaj ovakvih manifestacija za razvoj i promociju fotografije, ali i za povezivanje ljudi sličnih interesovanja.

Svi učesnici moći će da pošalju svoje radove na Salon fotografije „Ivanovo u fokusu“, koji će biti krunisan izložbom 15. avgusta, na dan seoske slave Velika Gospojina.

(Pančevac/J. Filipović)

