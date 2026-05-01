Ivanovo:Prvomajski praznik na obali Dunava

Ivanovačka ada kod Pančeva i ovog prvog maja potvrdila je status omiljenog izletišta. Netaknuta priroda i Dunav privukli su veliki broj posetilaca koji su praznik rada odlučili da provedu u okolini Ivanova, prenosi RTV Pančevo.

Praznik rada se, po nepisanom pravilu, proslavlja u prirodi, najčešće uz reku, pa je Ivanovačka ada bila centar dobrog druženja i beg iz gradske buke. Od ranih jutarnjih sati čuvena šuma i obale Dunava bili su ispunjeni izletnicima.

Malo banatsko selo Ivanovo, u blizini Pančeva, pravi je raj zahvaljujući prirodnom bogatstvu kojim je okruženo. Rečna ada bila je jedna od stanica na kojoj su posetioci mogli da uživaju i u čarima ribolova.

Dok su mlađi trčali za loptom, stariji su preuzeli odgovornost oko roštilja. Miris mesa na žaru i smeh koji je odzvanjao šumom bili su dokaz da je proslava Prvog maja u Ivanovu bila više od običnog izleta.

U ovoj banatskoj oazi mira, priroda i druženje idu ruku pod ruku. Raspoloženi izletnici su rado komentarisali šta ih je privuklo da dođu na Ivanovačku adu.

Pravi vlasnici ade ipak su bili najmlađi. Njihova trka za loptom, razigrana graja i zabava pored vode dali su pravi ritam prazničnoj proslavi.

Daleko od buke grada, uz nezaobilazne specijalitete sa žara, u uživanju u pogledu na vodu i mir koji je pružala, uz zvuke muzike, smeha i dečje igre, posetioci su poneli lepe uspomene sa ovogodišnjeg prvomajskog druženja na Ivanovačkoj adi.

(Pančevac/RTV Pančevo