FK Omladinac iz Deliblata započeo pripreme za novu sezonu

Fudbalski klub Omladinac iz Deliblata zvanično je upalio motore za predstojeću sezonu. Na prvoj prozivci i uvodnom treningu, šefu stručnog štaba Žarku Grboviću odazvalo se petnaestak fudbalera, dok je nekoliko igrača opravdano odsustvovalo.

Jasni ciljevi uprave i izazovan pripremni period

Pre izlaska na teren, održan je sastanak na kojem je uprava kluba, predvođena predsednikom Petrom Stamenovićem, igračima predočila jasnu viziju, planove i ambicije kluba. Posebna dobrodošlica poželana je novim pojačanjima uz naglasak da se u Deliblatu gradi stabilna i uspešna sportska priča.

Novi šef stručnog štaba Žarko Grbović poručio je da mu je velika čast što je postao deo plavo-bele porodice, ali je odmah stavio do znanja da ekipu očekuje izuzetno zahtevan rad. „Put do cilja neće biti lak, ali samo zajedničkim radom, disciplinom i međusobnim poverenjem možemo ostvariti ono što svi želimo.”

Izgradnja timskog duha i prelazni rok koji još traje

Nakon lakšeg uvodnog treninga, klub je za sve fudbalere organizovao zajedničku večeru. Druženje je nastavljeno u sjajnoj atmosferi uz gledanje polufinalne utakmice između Engleske i Argentine na video-bimu, čime je odmah stavljen akcenat na jačanje timskog duha i zajedništva van terena.

Iz kluba napominju da prelazni rok za Omladinac još uvek nije gotov i da se već na narednim treninzima očekuje dolazak novih igrača. Kada je reč o odlascima, ekipu je u odnosu na prošlu sezonu napustio jedino Aleksandar Rončak, kome se klub javno zahvalio na svemu što je pružio u plavo-belom dresu i poželeo mu sreću u nastavku karijere.