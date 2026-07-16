Vučić iz Kijeva: Brza saobraćajnica u potpunosti spaja Banat i Temišvar!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na samitu „Jugoistočna Evropa – Ukrajina“ u Kijevu da su u toku ključni dogovori sa Rumunijom o potpunom putnom i energetskom povezivanju Banata sa Temišvarom. Nakon važnog sastanka sa rumunskim predsednikom Nikušorem Danom, Vučić je istakao da je Srbija spremna za izgradnju nove brze saobraćajnice čim susedna zemlja odabere konačnu rutu.

Dve opcije za novu saobraćajnicu kroz Banat

Srbija će za nekoliko dana dobiti zvaničan odgovor Rumunije o tome kako žele da se iz Temišvara spoje sa našom zemljom, a u opciji su dva putna pravca:

Prva opcija: Spajanje preko Vatina i Vršca.

Druga opcija: Spajanje preko Zrenjanina.

„Mi smo rekli: kako god oni žele, koju god sekciju puta oni žele da grade, mi ćemo da napravimo brzu saobraćajnicu u najmanju ruku dotle. Time ćemo Banat da povežemo sa Rumunijom i Temišvarom u potpunosti“, poručio je predsednik Vučić, podsetivši da se već intenzivno radi na auto-putu Beograd–Zrenjanin, kao i da smo potpuno spremni za izgradnju brze saobraćajnice Beograd–Vršac–Vatin.

Energetska revolucija: Sutra potpisivanje memoranduma za „Đerdap 3“

Pored putne infrastrukture, sastanak je doneo i istorijske pomake na polju energetike. Već sutra srpska ministarka rudarstva i energetike ide na potpisivanje ključnog memoranduma o razumevanju za projekat „Đerdap 3“.

Ova ogromna investicija, koja se ubrzava uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, obezbediće Srbiji neophodne kapacitete za balansiranje struje i podmirivanje sve većih zahteva za električnom energijom. Pored toga, dogovorena je i izgradnja novih gasnih i naftnih interkonektora između dve države.

Politička podrška i zahvalnost Rumuniji i Ukrajini

Vučić je iskoristio priliku da javno zahvali rumunskom predsedniku Danu, ali i predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom na čvrstom i principijelnom poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, podsetivši da ni Rumunija ni Ukrajina nisu priznale nezavisnost Kosova.

(Pančevac/Tanjug)