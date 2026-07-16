Snažno nevreme pogodilo Srbiju: Sručili se kiša i grad, ne vidi se prst pred okom

Republički hidrometeorološki zavod je izdao hitno upozorenje na pljuskove, grad i jak vetar u delovima Srbije, dok je snažno nevreme već pogodilo okolinu Prijepolja, gde su obilna kiša i grad zahvatili više naselja.

Tokom nevremena snažni gromovi odjekivali su ovim krajem, a munje su parale nebo iznad prijepoljske opštine.

Intenzivne padavine za svega nekoliko minuta stvorile su velike količine vode na saobraćajnicama i u nižim delovima terena, kaže za Regionalnu informativnu novinsku agenciju RINA jedan od meštana.

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Za sada nema zvaničnih informacija da li je grad pričinio štetu na poljoprivrednim usevima, voćnjacima ili stambenim objektima, niti da li je bilo intervencija nadležnih službi.

Meteorolozi i nadležne službe upozoravaju građane na oprez, jer su i u nastavku dana moguće nove padavine i lokalne vremenske nepogode.

Podsetimo, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje za jugozapadnu, zapadnu i centralnu Srbiju, gde se očekuje jako nevreme.

(B92)