Gabriel Dautović državni prvak uz novi rekord Srbije

Takmičari Streljačke družine „Pančevo 1813“ stavili su tačku na ovogodišnju sezonu gađanja vatrenim oružjem na spektakularan način. Na Prvenstvu Srbije održanom u Novom Sadu, Pančevci su briljirali, a prva zvezda šampionata bio je Gabriel Dautović koji je osvojio titulu državnog prvaka i postavio novi nacionalni rekord.

Rekordni rezultati Gabriela Dautovića i ekipno srebro za Pančevo

Gabriel Dautović je u disciplini MK pištolj standard pokorio konkurenciju i osvojio zlatnu medalju, „upucavši“ novi državni rekord od fantastičnih 565 krugova. Malo sportske sreće nedostajalo mu je da se okiti još jednim odličjem, pošto je u disciplini pištolj velikog kalibra (PSP) zauzeo četvrto mesto sa 559 krugova.

Sjajan pojedinačni učinak pratile su i obe seniorske ekipe SD „Pančevo 1813“, koje su u Pančevo donele dva naslova vicešampiona Srbije:

U disciplini MK pištolj standard do ekipnog srebra su stigli šampion Gabriel Dautović (565), Marko Ninković (542 krugova, 7. mesto) i Velimir Ninković (507 krugova).

U disciplini PSP (pištolj velikog kalibra) ekipa je takođe osvojila srebrni pehar, a nastupili su Dautović (559), Velimir Ninković (516) i Jovan Pavlica (490 krugova). Veliki hendikep za tim bio je izostanak povređenog favorita Saše Petrovića.

Brat i sestra Rakonjac blizu medalja u trostavu

U disciplini MK puška trostav (3×20 metaka), Aleksa Rakonjac je dominirao u kvalifikacijama sa visokih 587 krugova, ali je nakon uzbudljivog finala zauzeo četvrto mesto. Njegova sestra Iva Rakonjac plasirala se u finale kao peta sa 578 krugova, da bi prvenstvo završila na sedmoj poziciji u državi.

Uvertira na Grand priju Novog Sada i odlazak Ive u SAD

Državnom prvenstvu prethodio je međunarodni Grand pri Novog Sada, gde su Pančevci takođe dominirali. Dautović je tu osvojio zlato (MK pištolj) i bronzu (PSP), Marko Ninković bronzu (MK pištolj), dok je Aleksa Rakonjac bio peti u finalu.

Ovim takmičenjima stavljena je zavesa na domaću sezonu, ali za najbolje tek predstoje svetski izazovi:

Aleksa Rakonjac već od 31. jula predstavljaće Srbiju na Prvenstvu sveta za takmičare do 23 godine u Poljskoj.

Iva Rakonjac već 7. avgusta putuje u Sjedinjene Američke Države na studije, gde će nastupati za tamošnji Univerzitet, nakon čega se sledećeg leta ponovo vraća u redove matične družine iz Pančeva.

(Pančevac)