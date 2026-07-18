Glogonj: „Legija“ šampion turnira „Marjan Maca Petrović“

Ekipa „Legije“ pobednik je ovogodišnjeg Memorijalnog turnira u malom fudbalu „Marjan Maca Petrović“, koji je uspešno priveden kraju u Glogonju. Ovaj tradicionalni sportski događaj ponovo je okupio brojne ljubitelje fudbala i lokalnu zajednicu, koji su kroz sport i fer-plej odali počast prerano preminulom sportskom radniku i prijatelju Marjanu Petroviću.

U finalnom meču koji je doneo vrhunski fudbal i pregršt uzbuđenja, ekipa „Legije“ pokazala je najveći kvalitet, čvrstinu i borbenost, što joj je na kraju s pravom donelo šampionski pehar i pobedničko postolje. Tokom celog turnira publika u Glogonju imala je priliku da uživa u atraktivnim potezima, golovima i neizvesnim utakmicama, pošto su sve prijavljene ekipe dale svoj maksimum na terenu.

Na turniru je učestvovalo ukupno 14 ekipa, podeljenih u dve grupe, a tokom osam takmičarskih večeri brojna publika imala je priliku da uživa u kvalitetnom i neizvesnom nadmetanju.

Velika posećenost iz večeri u veče jasno pokazuje da letnja liga u Glogonju ima dugu tradiciju i posebno mesto u srcu građana, a i ovog puta su, u prijatnoj večernjoj atmosferi, meštani i gosti mogli su da se druže, prošetaju i uživaju u dobrom fudbalu.

Organizatori su se i ove godine potrudili da dodatno obogate sadržaj manifestacije, pa je postavljen i video-bim, zahvaljujući kome su posetioci mogli da prate i utakmice Svetskog prvenstva, paralelno sa dešavanjima na terenu.

Nakon brojnih uzbudljivih mečeva pobednik ovogodišnjeg turnira je ekipa „Legije“, koja je osvojila novčanu nagradu u iznosu od 150.000 dinara.

Drugo mesto pripalo je ekipi „Hasta Manjana“ (50.000 dinara), dok je treće mesto osvojila ekipa „Maca“ (20.000 dinara).

Pored novčanih nagrada, ekipama su uručeni i pehari.

Za fer-plej ekipu turnira proglašena je ekipa „Kiker“.

Najbolji igrač turnira je Stefan Đukić („Legija“), najbolji golman Aleksa Velimirović (LM „Maksim“), dok je titulu najboljeg strelca poneo Milan Šušnjar („Legija“).

Organizatori upućuju čestitke svim ekipama na učešću i prikazanoj igri, uz zahvalnost publici koja je svojim prisustvom uveličala turnir, uz posebnu zahvalnost Mesnoj zajednici Glogonj na velikoj podršci i pomoći da turnir protekne u najboljem redu.

(Pančevac/J. Filipović)

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