Glogonj Petrovdanski dani protekli u dobrom duhu uz šarolike sadržaje

Seoska slava Petrovdan i ove godine okupila je Glogonjce, njihove goste i

prijatelje sela u trodnevnoj proslavi ispunjenoj duhovnim sadržajima,

folklorom, sportom i muzikom.

Proslava je počela 10. jula, uveče svečanim koncertom folklorne

sekcije Doma kulture „Mladost”, koji je na letnjoj pozornici okupio veliki

broj posetilaca.

Subotnje popodne bilo je rezervisano za sport, kada je na sportskom centru odigrana revijalna utakmica veterana rukometa.

Nekadašnji rukometaši podsetili su publiku na slavne dane ovog sporta u Glogonju, a druženje je proteklo u prijateljskoj atmosferi.

Centralni događaji održani su u nedelju, na sam Petrovdan, a sve je počelo svetom liturgijom u Crkvi svetih apostola Petra i Pavla.

Istovremeno je na streljani „Na krivini” održano tradicionalno takmičenje u gađanju glinenih golubova, koje je i ove godine okupilo veliki broj strelaca iz više mesta.

U pojedinačnoj konkurenciji pobedio je Milan Plejić, drugo mesto osvojio je Predrag Ervačanin, dok je trećeplasirani bio Čeda Plejić.

U ekipnoj konkurenciji najuspešnija je bila ekipa Novog Sela, drugo mesto pripalo je Idvoru, treće Banatskom Brestovcu, dok je četvrto mesto zauzeo domaći Glogonj.

Svečanost je nastavljena u lokalnoj mesnoj zajednici, gde je obavljeno rezanje

slavskog kolača i upriličen prijem za zvanice.

Gostima se obratio predsednik Saveta Mesne zajednice Glogonj, Slavko Jovanovski, koji je svim gostima poželeo dobrodošlicu i zahvalio im što su zajedno obeležili seosku slavu.

Govoreći o periodu između dve slave, on je istakao da je, uz podršku Grada Pančeva, realizovan veliki broj projekata koji su unapredili kvalitet života meštana, posebno kada je reč o putnoj infrastrukturi.

Podsetio i na uspehe glogonjskih udruženja i sportskih kolektiva, posebno izdvojivši žensku juniorsku ekipu Dobrovoljnog vatrogasnog društva, koja je kao prvak Srbije otputovala na Svetsku olimpijadu u Češku, zatim fudbalski klub koji je igrao baraž za plasman u Srpsku ligu „Vojvodina”, kao i folklornu sekciju Doma kulture „Mladost”, koja je osvajala priznanja širom Srbije.

Završnica Petrovdana pripala je muzici, a veče je otvorio glogonjski sastav „Sto posto”, koji je zagrejao atmosferu pred nastup glavnih zvezda večeri.

Više stotina posetilaca iz Glogonja i okolnih mesta potom je ispunilo prostor ispred bine, gde je gotovo dva sata nastupao „Tropiko bend”.

Publika je od prvih taktova pevala uglas, a posebno oduševljenje izazvale su pesme „Veruj bratu svome” i „Ćao, bela”, uz koje je atmosfera dostigla vrhunac.

Slavski dani u Glogonju praktično se završavaju u sredu, 15. jula, kada su na programu polufinale i finale Letnje lige u malom fudbalu.

Milica Stojku učenica generacije Najlepši deo svečanosti u Mesnoj zajednici bilo je tradicionalno nagrađivanje najboljih učenika osnovne škole. Tom prilikom predsednik Slavko Jovanovski dodelio je zlatnike s Vukovim likom ovogodišnjim vukovcima Miljanu Obućini i Milici Stojku, koja je i učenica generacije. Milica je, pored odličnog uspeha tokom školovanja, osvojila i treće mesto na republičkom takmičenju iz srpskog jezika i književnosti u Tršiću, a jedna je od najistaknutijih članica folklorne sekcije Doma kulture „Mladost”.

(Opširnije u sledećem štampanom izdanju „Pančevcu“)

(Pančevac/J. Filipović)

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