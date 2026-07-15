Selo

Glogonj Petrovdanski dani protekli u dobrom duhu uz šarolike sadržaje

15:11

15.07.2026

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Foto: Privatna arhiva

Seoska slava Petrovdan i ove godine okupila je Glogonjce, njihove goste i
prijatelje sela u trodnevnoj proslavi ispunjenoj duhovnim sadržajima,
folklorom, sportom i muzikom.

Proslava je počela  10. jula, uveče svečanim koncertom folklorne
sekcije Doma kulture „Mladost”, koji je na letnjoj pozornici okupio veliki
broj posetilaca.

Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva

Subotnje popodne bilo je rezervisano za sport, kada je na sportskom centru odigrana revijalna utakmica veterana rukometa.

Nekadašnji rukometaši podsetili su publiku na slavne dane ovog sporta u Glogonju, a druženje je proteklo u prijateljskoj atmosferi.

Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva

Centralni događaji održani su u nedelju, na sam Petrovdan, a sve je počelo svetom liturgijom u Crkvi svetih apostola Petra i Pavla.

Istovremeno je na streljani „Na krivini” održano tradicionalno takmičenje u gađanju glinenih golubova, koje je i ove godine okupilo veliki broj strelaca iz više mesta.

Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva

U pojedinačnoj konkurenciji pobedio je Milan Plejić, drugo mesto osvojio je Predrag Ervačanin, dok je trećeplasirani bio Čeda Plejić.

U ekipnoj konkurenciji najuspešnija je bila ekipa Novog Sela, drugo mesto pripalo je Idvoru, treće Banatskom Brestovcu, dok je četvrto mesto zauzeo domaći Glogonj.

Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva

Svečanost je nastavljena u lokalnoj mesnoj zajednici, gde je obavljeno rezanje
slavskog kolača i upriličen prijem za zvanice.

Gostima se obratio predsednik Saveta Mesne zajednice Glogonj, Slavko Jovanovski, koji je svim gostima poželeo dobrodošlicu i zahvalio im što su zajedno obeležili seosku slavu.

Govoreći o periodu između dve slave, on je istakao da je, uz podršku Grada Pančeva, realizovan veliki broj projekata koji su unapredili kvalitet života meštana, posebno kada je reč o putnoj infrastrukturi.

Podsetio i na uspehe glogonjskih udruženja i sportskih kolektiva, posebno izdvojivši žensku juniorsku ekipu Dobrovoljnog vatrogasnog društva, koja je kao prvak Srbije otputovala na Svetsku olimpijadu u Češku, zatim fudbalski klub koji je igrao baraž za plasman u Srpsku ligu „Vojvodina”, kao i folklornu sekciju Doma kulture „Mladost”, koja je osvajala priznanja širom Srbije.

Završnica Petrovdana pripala je muzici, a veče je otvorio glogonjski sastav „Sto posto”, koji je zagrejao atmosferu pred nastup glavnih zvezda večeri.

Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva

Više stotina posetilaca iz Glogonja i okolnih mesta potom je ispunilo prostor ispred bine, gde je gotovo dva sata nastupao „Tropiko bend”.

Publika je od prvih taktova pevala uglas, a posebno oduševljenje izazvale su pesme „Veruj bratu svome” i „Ćao, bela”, uz koje je atmosfera dostigla vrhunac.

Slavski dani u Glogonju praktično se završavaju u sredu, 15. jula, kada su na programu polufinale i finale Letnje lige u malom fudbalu.

Milica Stojku učenica generacije

Najlepši deo svečanosti u Mesnoj zajednici bilo je tradicionalno nagrađivanje najboljih učenika osnovne škole.

Tom prilikom predsednik Slavko Jovanovski dodelio je zlatnike s Vukovim likom ovogodišnjim vukovcima Miljanu Obućini i Milici Stojku, koja je i učenica generacije.

Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva

Milica je, pored odličnog uspeha tokom školovanja, osvojila i treće mesto na republičkom takmičenju iz srpskog jezika i književnosti u Tršiću, a jedna je od najistaknutijih članica folklorne sekcije Doma kulture „Mladost”.

(Opširnije u sledećem štampanom izdanju „Pančevcu“)

(Pančevac/J. Filipović)

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Glogonj Petrovdan seoska slava

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