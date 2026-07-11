Glogonj: Igrom i pesmom folkloraši proslavili Petrovdan

U okviru proslave glogonjske slave Petrovdan, na letnjoj pozornici Doma kulture „Mladost“, folklorna sekcija te ustanove održala je koncert koji je okupio veliki broj ljudi.

Program je najavila voditeljka Viktorija Stojku, a otvorila ga Škola folklora Doma kulture „Mladost“ spletom dečjih igara, nakon čega su najmlađi članovi ansambla zaslužili snažan aplauz publike.

Njihov nastup bio je uvod u veče ispunjeno bogatim folklornim sadržajem, a posebni gosti bili su članovi KUD-a „Veselija“, jednog od najznačajnijih društava u ovom delu Banata, koji godinama neguju rumunsku i banatsku folklornu tradiciju.

Oni su izveli splet muzičkih kompozicija, a potom publici predstavili i svoje folklorno umeće.

Na sceni su se predstavili i članovi Kulturno-umetničkog društva „Veljko Vlahović“ iz Kačareva, dugogodišnji prijatelji i gosti manifestacije, koji su svojim nastupom dodatno ulepšali slavlje.

U nastavku večeri nastupili su mlađi članovi Folklorne sekcije Doma kulture „Mladost“, koji su izveli Igre iz Šumadije, dok je vokalna solistkinja Biljana Gulić otpevala tradicionalnu pesmu „Jano mori“, nagrađenu aplauzom publike.

Poseban segment programa bio je posvećen radu Folklorne sekcije i njenom koreografu Žarku Mojsiloviću, koji zajedno sa saradnicima godinama uspešno prenosi ljubav prema folkloru na mlađe generacije.

Publika je tom prilikom uživala u Igrama iz Mačve, koje su izveli mlađi članovi ansambla, kao i temperamentnim Igrama iz Severne Makedonije u izvođenju starijih folkloraša.

KUD iz Kačareva još jednom se predstavio publici, nakon čega su mlađi folkloraši iz Glogonja ponovo zaigrali Igre iz Šumadije.

Muzički deo programa nastavljen je izvođenjem tradicionalne pesme „More izgrejala, nane“, koju je emotivno interpretirala Biljana Gulić.

Najmlađi članovi folklorne sekcije pokazali su svoju razigranost i talenat kroz Starčevačke igre i Igre iz Levča, dok je završnica večeri pripala starijim folklorašima, koji su izveli Igre iz Pirota.

Nakon njihovog nastupa, Biljana Gulić koncert je zaokružila pesmom „Srpkinja je mene majka rodila“.

(Pančevac/J. Filipović)

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