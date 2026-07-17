Zlato, srebro i bronza sa Palića: Veslači zablistali na državnom prvenstvu

Prethodnog vikenda na Palićkom jezeru održano je Prvenstvo Srbije za kadete i juniore, gde su mladi veslači ostvarili zapažene rezultate i osvojili kompletan komplet medalja. Najveći uspeh postigli su Vanja Ignjatov i Ognjen Jović, koji su u disciplini dvojac bez kormilara za juniore postali šampioni Srbije i okitili se zlatnim odličjem. Pored državnog zlata, klub je bogatiji za juniorsko srebro u četvercu bez kormilara, kao i za kadetsku bronzu u skifu koju je izborio Matea Rajković.

Uprava kluba uputila je javne čestitke svim takmičarima i trenerskom timu na trudu, borbenosti i dostojnom predstavljanju kluba na najvećoj domaćoj sceni. Uz osvajače medalja, boje tima hrabro je branilo još jedanaest perspektivnih veslača i veslačica, čime je klub potvrdio svetlu budućnost u ovim kategorijama. Iz kluba poručuju da su izuzetno ponosni na pokazani plasman i mladim sportistima žele mnogo uspeha u nastavku takmičarske sezone.

(Pančevac/S.L)