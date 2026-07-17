IZAŠAO „PANČEVAC”: Smesta čitati!

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Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 17. jula je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: održana sednica Skupštine grada: glavna tema planovi generalne regulacije; od jeseni sledi premeštanje autobuskog saobraćaja – nova autobuska stanica kod „buvljaka” skoro gotova; sve o dudu u banatskim selima…

Uz to, „Pančevac” piše o familiji Borka koja trči, Petrovdanu u Glogonju, visini pomoći Vlade Srbije građankama i građanima… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, kao i sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Elem, održano je druženje preko trista penzionera sa predstavnicima institucija na Čardaku. Prisutni i veoma komunikativni bili su ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, direktor Fonda PIO Relja Ognjenović, predsednik Saveza penzionera Srbije prof. dr Andrej Savić i gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović.

Dr Savić je podvukao važnost saradnje Fonda PIO i Saveza penzionera Srbije, kao „izvornog i autentičnog zastupnika interesa ukupne penzionerske populacije”, rekavši da je „inače dobra saradnja ovih dveju institucija poslednjih godina podignuta na još viši nivo”.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(Pančevac / S. T.)

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