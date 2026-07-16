Grad Pančevo podržava udruženja žena: Bolji uslovi za rad UŽ „Dolovke“

Grad Pančevo nastavlja sa snažnom podrškom lokalnim udruženjima žena koja čuvaju tradiciju, kulturno nasleđe i razvijaju društveni život u svim naseljenim mestima. Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović posetio je Udruženje žena „Dolovke“ u Dolovu kako bi sa članicama razgovarao o daljem unapređenju uslova za njihov rad.

Zahvaljujući finansijskoj podršci Grada Pančeva, prostorije udruženja u Dolovu opremljene su novim klima uređajem, čime su obezbeđeni znatno bolji uslovi za rad i boravak žena tokom letnjih meseci.

Gradonačelnik Stevanović je tokom posete istakao da su udruženja žena ključne čuvarke identiteta Pančeva i okoline:

„Drago mi je što smo kao Grad pomogli da žene tokom leta imaju mnogo bolje uslove za rad. Smatram da sva udruženja žena na teritoriji Pančeva zaslužuju punu podršku, a učinićemo sve da ona u narednom periodu bude još veća“, poručio je Stevanović.

Ova poseta ima poseban značaj jer „Dolovke“ sledeće godine obeležavaju veliki jubilej – 50 godina postojanja. Grad Pančevo će pružiti maksimalnu podršku predstojećim projektima, što uključuje organizaciju jubilarne Dolovačke štrudlijade, ali i izradu monografije koja će svedočiti o poluvekovnom radu ovih vrednih žena.

Predsednica udruženja Katica Smiljković izrazila je veliku zahvalnost lokalnoj samoupravi na kontinuiranoj pomoći. „Zahvaljujući podršci Grada obnovili smo etno sobu i radni prostor, dobili smo novu kuhinju i drugu opremu. Naša štrudla je postala prepoznatljiv brend u celoj Srbiji. Sledeće godine slavimo 50 godina rada i bez naših žena ne bi bilo svega ovoga – mi smo jedna velika porodica“, istakla je Smiljković.

Udruženje „Dolovke“ ove godine organizuje 27. Dolovačku štrudlijadu, jednu od najvažnijih gastronomskih i turističkih manifestacija u pančevačkom kraju, a lokalna samouprava poručuje da će nastaviti sa kapitalnim ulaganjima u udruženja koja čuvaju duh i tradiciju Pančeva.

(Pančevac)