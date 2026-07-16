Grad Pančevo podržava udruženja žena: Bolji uslovi za rad UŽ „Dolovke“
Grad Pančevo nastavlja sa snažnom podrškom lokalnim udruženjima žena koja čuvaju tradiciju, kulturno nasleđe i razvijaju društveni život u svim naseljenim mestima. Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović posetio je Udruženje žena „Dolovke“ u Dolovu kako bi sa članicama razgovarao o daljem unapređenju uslova za njihov rad.
Zahvaljujući finansijskoj podršci Grada Pančeva, prostorije udruženja u Dolovu opremljene su novim klima uređajem, čime su obezbeđeni znatno bolji uslovi za rad i boravak žena tokom letnjih meseci.
„Drago mi je što smo kao Grad pomogli da žene tokom leta imaju mnogo bolje uslove za rad. Smatram da sva udruženja žena na teritoriji Pančeva zaslužuju punu podršku, a učinićemo sve da ona u narednom periodu bude još veća“, poručio je Stevanović.
Ova poseta ima poseban značaj jer „Dolovke“ sledeće godine obeležavaju veliki jubilej – 50 godina postojanja. Grad Pančevo će pružiti maksimalnu podršku predstojećim projektima, što uključuje organizaciju jubilarne Dolovačke štrudlijade, ali i izradu monografije koja će svedočiti o poluvekovnom radu ovih vrednih žena.
Predsednica udruženja Katica Smiljković izrazila je veliku zahvalnost lokalnoj samoupravi na kontinuiranoj pomoći.
„Zahvaljujući podršci Grada obnovili smo etno sobu i radni prostor, dobili smo novu kuhinju i drugu opremu. Naša štrudla je postala prepoznatljiv brend u celoj Srbiji. Sledeće godine slavimo 50 godina rada i bez naših žena ne bi bilo svega ovoga – mi smo jedna velika porodica“, istakla je Smiljković.
Udruženje „Dolovke“ ove godine organizuje 27. Dolovačku štrudlijadu, jednu od najvažnijih gastronomskih i turističkih manifestacija u pančevačkom kraju, a lokalna samouprava poručuje da će nastaviti sa kapitalnim ulaganjima u udruženja koja čuvaju duh i tradiciju Pančeva.
(Pančevac)