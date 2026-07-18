Topovi samo na šahovskom polju: Održan turnir nacionalnih manjina u Ruskoj biblioteci

U prostorijama Ruske biblioteke održan je pozivni šahovski turnir nacionalnih manjina pod simboličnim nazivom „Topovi samo na šahovskom polju“. Manifestaciju je organizovalo Sportsko šahovsko udruženje Rusa „Pavle Orlov“, dok je finansijsku podršku obezbedio Nacionalni savet ruske nacionalne manjine u Srbiji, prenosi RTV Pančevo.

Na turniru je svoje umeće pokazalo 12 majstora ove drevne igre. Kako navodi Konstantin Orlov, predsednik udruženja, šahisti su igrali mečeve po blic sistemu, tempom od tri minuta uz dodatak od dve sekunde po svakom odigranom potezu.

Iz Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine poručuju da će i u narednom periodu nastaviti da podržavaju projekte koji povezuju kulturu, obrazovanje i sport. Žana Knežević je ispred Saveta zaključila da ovakve manifestacije ključno utiču na jačanje poverenja, saradnje i prijateljstva među različitim nacionalnim zajednicama u Srbiji.