SAD i Srbija: Strateški dijalog jača saradnju radi promocije mira, bezbednosti i napretka

VAŠINGTON – Prvi strateški dijalog Sjedinjene Američke Države-Srbija koji su u petak u Vašingtonu predvodili američki državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, istakao je zajednički cilj jačanja partnerstva između dve zemlje i jačanja bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i prosperiteta u trenutku kada se slavi 145 godina diplomatskih odnosa SAD i Srbije, navodi se u zajednjičkom saopštenju dve zemlje.

U saopštenju se ističe da su SAD i Srbija potpisale Memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti.

SAD su, kako se navodi, takođe pozdravile preliminarnu odluku Srbije da nastavi projekat hidroelektrane Đerdap III koji je prvi projekat identifikovan u okviru Međuvladinog sporazuma o energetici.

Министар спољних послова Републике Србије Марко Ђурић @markodjuric и државни секретар Сједињених Америчких Држава Марко Рубио @SecRubio отворили су прву рунду Стратешког дијалога Србије и Сједињених Америчких Држава, чиме је започето ново поглавље у односима две земље и… pic.twitter.com/3Z2VPzrHh9 — MFA Serbia (@MFASerbia) July 17, 2026

Istorija nas je povezala, a budućnost nas poziva da tu saradnju učinimo još snažnijom. Danas ne otvaramo samo novi format političkog dijaloga – otvaramo novo poglavlje u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, poručio je ministar.

On je izrazio posebnu zahvalnost državnom sekretaru Marku Rubiju i rukovodstvu Stejt departmenta na, kako je istakao, viziji i političkoj volji da prepoznaju Srbiju, ne samo kao strateškog partnera već i kao pouzdanog saveznika.

Ministar je naglasio da posebnu težinu ima činjenica da prva runda strateškog dijaloga počinje upravo tokom administracije predsednika Trampa, u trenutku kada Srbija i SAD dele slična gledišta o brojnim ključnim međunarodnim pitanjima, poput značaja suvereniteta država, ekonomskog razvoja i energetske bezbednosti.

Šef srpske diplomatije je istakao da će strateški dijalog obezbediti redovnu, kontinuiranu i strukturisanu komunikaciju na najvišem nivou, kao i platformu za produbljivanje saradnje u oblastima spoljne politike, bezbednosti, energetike, trgovine, investicija, nauke, obrazovanja, inovacija i visokih tehnologija.

Đurić je ukazao na to da već prva runda ovog dijaloga donosi konkretne rezultate, među kojima su potpisivanje Memoranduma o razumevanju o saradnji u oblasti energetske infrastrukture i regionalne energetske bezbednosti, Memoranduma o razumevanju o programu akademske razmene „Fulbrajt“, kao i pristupanje Srbije sporazumu Artemis Accords, čime naša zemlja postaje deo globalne inicijative za mirnodopsko istraživanje svemira i razvoj najsavremenijih tehnologija.

Najuspešnija partnerstva ne grade se jednim susretom, već poverenjem, doslednošću i sposobnošću da zajedno postižemo konkretne rezultate. Strateški dijalog je istorijski korak u pravcu učvršćivanja strateškog partnerstva i predstavlja stub savremenih bilateralnih odnosa Srbije i SAD, zaključio je ministar.