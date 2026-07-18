Vučić: Jeftiniji lekovi od 1. avgusta, u prvoj polovini septembra kreću velike isplate

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će od 1. avgusta biti sprovedena mera jeftinijih lekova i dodao da veruje da će u prvoj polovini septembra krenuti i sa velikim isplatama za penzionere, borce i primaoce socijalne pomoći.

Vučić je, za Informer, naveo da će sprovođenje mera država proveravati zajedno sa građanima i reagovati promptno ukoliko bude bilo kakvih problema.

„To su mnogo važne stvari, od 1. avgusta to ide, a ja verujem da već početkom septembra, u prvoj polovini septembra, svakako možemo da idemo na sve one velike isplate o kojima smo govorili, posebno važne za naše penzionere, ali i za naše borce, primaoce socijalne pomoći“, kazao je Vučić.

Takođe, predsednik je naglasio da će se država postarati da budu povećanja primanja pre kraja godina ljudima u centrima za socijalni rad, koji, kako je rekao, rade izuzetno težak i strašno odgovoran posao.

„Želim za jednu grupu ljudi, u centrima za socijalni rad, da kažem, koji rade izuzetno težak posao, jezivo težak posao, strašno odgovoran posao, i tako dalje. Koji nisu bili prepoznati u prethodnom periodu, da kažem da ćemo da se postaramo da ti ljudi imaju mnogo bolja primanja i da im nešto više budu povećane plate nego drugim kategorijama pre kraja godine“, naveo je Vučić.

Istakao je da ima mnogo posla narednih dana i nedelja da se radi.

Vučić: Na portalu „Ko si bre ti“ jutros je bilo 5.500 prijava

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je u jutarnjim časovima na portalu „Ko si bre ti“ zabeleženo oko 5.500 prijava i zahvalio se svima koji su izvršili prijavu.

„Moraću ja da odgovorim za neke ljude, pošto moram da pokažem poštovanje prema njima. Dve prijave poslao je i Birodi, i tako dalje. Naravno, političke provokacije, ali ja to poštujem, i to je deo demokratije, i u skladu sa tim ću odgovoriti Birodiju“, rekao je Vučić za Informer, govoreći o poslednjem preseku prijava na portalu „Ko si bre ti“.

Vučić je naglasio da će mu u odgovoru direktoru Birodija Zorana Gavrilovića biti potrebno potrebno malo vremena i dodao da sve ono što mora lično da odgovori da će to takođe učiniti.

Predsednik je tom prilikom ukazao da se ljudi sve više žale da ne dobijaju rešenja za iz kampanje „Svoj na svome“, zbog čega je jutros obavio, kako je rekao, ne lak razgovor sa ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandrom Sofronijević.

„Rekao sam joj ‘šta god’ i ‘kako god’ mora da ide mnogo brže. I ona će već sutra, prekosutra, izaći sa podacima i govoriti i po kojim gradovima, koliko je rešenja izdato, po kojim opštinama, i kako ćemo to da ubrzavamo, jer su rešavali probleme. Pojavile su nam se i druge vrste problema, reakcije Elektrodistribucije Srbije posle toga, kakva rešenja prihvataju, kakva rešenja ne prihvataju, i tako dalje. I kada se to sve sabere, vrlo brzo ćemo pružiti ljudima odgovor i ubrzati sve to što radimo“, kazao je Vučić.

Vučić: Blokaderska lista tragikomična, na toj listi nema mladosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je spisak ljudi koji su napravili blokaderi za svoju listu za parlamentarne izbore tragikomičan i istakao da na toj listi nema mladosti.

„Dovoljno je samo da zamislite neke od njih kako i na koji način bi zastupali interese građana, dakle od Kokanovića, Jove Bakića, ili ‘velikog’ eksperta Šoškića – valjda da bi nam ponovo uništio vrednost dinara kao što je to činio i ranije, a on im je valjda tu ‘najškolovaniji’ ili ‘najobrazovaniji’ „, kazao je Vučić za TV Informer.

Istakao je da na toj listi nema ni mladosti, ni energije već jedna široka interesna grupa, uglavnom ljudi iz državnih struktura.

Kako je rekao, mnogo im je ranije lepo bilo, nisu imali čime drugo da se bave i onda su počeli da se bave stvaranjem opštinskih, gradskih i okružnih odbora na svojim fakultetima, u bolnicama i na drugim mestima.

„Meni se čini da ljudi to polako, ali sigurno razumeju“, kazao je Vučić.

Istakao je da će stalno ponavljati poziv na razgovor i dijalog jer to rade, kako je naglasio, odgovorni i ozbiljni ljudi.

Kako je rekao, ne može da razume kontradiktornost – da ne žele da razgovaraju, a ubedljivo pobeđuju po istraživanjima.

„Ako pobeđujete nekoga sa 10 odsto razlike, to je ubedljiva pobeda. Ako tako ubedljivo pobeđujete, pa vi samo treba da razgovarate sa nama, da obezbedite miran prenos vlasti. Ne može da se promeni za toliko procenata volja naroda u dva, tri meseca, nema tu velike filozofije“, istakao je Vučić.

Kako je naveo, iz toga se može zaključiti da ne veruju u ta svoja istraživanja.

„Ako neće da razgovaraju, a navodno sigurno pobeđuju, to se može zaključiti“, kazao je Vučić i dodao da oni žele da pobedi jedna grupa ljudi za koju je naveo da su „paraziti na državnim jaslama“, onih koji ne mogu i ne umeju da vode državu, oni koji nisu poštovali državu.

Naglasio je da u državnoj službi rade mnogi pošteni ljudi, odgovorni ljudi, vredni ljudi, marljivi ljudi, ali rade i oni koji nikada svoju državu i taj hleb koji od države dobijaju nisu cenili, nisu poštovali. I, naravno, oni su bili slobodni da uništavaju naše univerzitete, fakultete, škole i osnovne škole ne samo srednje škole. I nisu se mnogo sekirali, ništa to njima ne znači, zato što oni to ne doživljavaju kao svoje, ne doživljavaju kao Srbiju“, rekao je Vučić.

Ukazao je na razliku između dva slogana – „Studenti pobeđuju“ i „Srbija pobeđuje“.

„Mislim da to dovoljno govori. Neki bi da jedna partikularna grupa osvoji vlast zarad svoje interese, a neki drugi, odnosno mi bismo želeli da svaki građanin Srbije i da cela Srbija pobeđuje. Uostalom, ime naše liste ‘Ujedinjena Srbija’ je, iako ne govori ni o kome ništa ružno, čini mi se da je najbolja kritika onih koji su delili Srbiju, koji su delili naše porodice, koji su nas delili po generacijama“, naveo je Vučić.

Kako je rekao, za njega je zastrašujuć snimak iz Subotice gde je izvesni gospodin Robert, pljunuo starijeg sugrađanina samo zato što taj stariji sugrađanin ne misli politički isto kao on.

„I ta doza bezobzirnosti i bezobrazluka da se ne izvinite tom čoveku, koji može da vam bude otac, govori o svemu onome što su uradili ovi spolja, koji su plaćali N1, Novu S i sve druge da truju narod“, kazao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je očekivano to što se niko od opozicije nije oglasio na njegov poziv dijalog, kao i izjava Miloša Jovanovića iz DSS-a koji je rekao da neće da razgovara, kao i da neće priznati rezultate izbora i istakao da izbori, kao i država nisu igračka.

Vučić je na TV Informer kazao da se oni kreću u sopstvenom balonu svojih simpatizera i ne žele da se obraćaju nikada nikome drugom i ekstremizovali su svoje stavove.

„Ekstremizovali su svoje simpatizere i jedino što suštinski žele to je da dobiju njihovo poverenje. I drugo ih ništa i ne zanima“, kazao je Vučić odgovarajući na pitanje kako komentariše to što se niko od opozicije nije odazvao na njegov poziv na dijalog sem Jovanovića.

Kako je dodao, na taj način ruše sve demokratske norme i jasno pokazuju da kada bi pobedili na izborima i došli na vlast, da bi stvarali haos.

Upitao je da li očekuju da kada bi vodili državu, ukoliko pobede na izborima, da će neko posle toga sa njima svaki da da dolazi na razgovore i da se ponaša drugačije od onoga kako su se oni ponašali.

Kazao je i da smatra da bi se SNS i u opoziciji ponašao drugačije i odgovornije nego oni i da ne bi želeli da državu uvode u haos.

„Ali to govori koliko oni nisu sposobni, spremni i koliko ne žele da na bilo koji način razmišljaju o dobru građana Srbije i koje bi im odluke bile najbolje. To znači to da nećemo priznati izbore, a ukoliko pobedimo, onda ćemo da istrčimo na ulicu i da proglasimo pobedu, a ako izgubimo, onda to nećemo“, rekao je Vučić.