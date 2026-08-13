IZAŠAO „PANČEVAC”: Ko čita ne skita!

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Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 14. avgusta je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: hronologija nezapamćenih požara u Deliblatskoj peščari – nadljudski napori vatrogasaca; gradska menadžerka Maja Vitman obišla gradilišta na Strelištu i na Kotežu; vrućina napada telo, kako se zaštititi…

Gost „Pančevca” bio je Milan Manić – umetnik i retrogejmer, pišemo o tome kakvi su potencijali turizma u pančevačkim selima, objavili smo izveštaj nadležnih o uvećanoj potrošnji vode… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Povodom Međunarodnog dana mladih, koji se širom sveta obeležava 12. avgusta, Kancelarija za mlade grada Pančeva organizovala je bogat program namenjen mladima, koji je okupio brojne gradske institucije, ustanove, organizacije i partnere, ali i veliki broj mladih Pančevki i Pančevaca. Ovogodišnje obeležavanje Međunarodnog dana mladih održano je na platou ispred Gradske uprave grada Pančeva, gde je od 18 sati počeo dnevni program ispunjen različitim edukativnim, informativnim, kreativnim i zabavnim sadržajima.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(„Pančevac” / S. T.)

Magla bend zapalio Pančevo: Mladi proslavili svoj dan uz hitove i edukaciju