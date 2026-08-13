Marinković: Požar u Peščari i dalje aktivan

Marko Marinković, izvršni direktor JP „Vojvodinašume“, izjavio je da su ekipe neprekidno na terenu od 5. avgusta, kada se požar pojavio, i da se rad odvija 24 sata dnevno.

„Ljudi su 24 sata bez prestanka na terenu od 5. avgusta, otkad se požar pojavio. Ljudi se samo smenjuju po smenama, tako da je teren neprekidno pokriven. Pored „Vojvodinašuma“, 24 sata su na terenu i pripadnici Sektora za vanredne situacije, MUP-a, Vojske Srbije, dobrovoljnih vatrogasnih društava i svi ostali koji su prethodnih dana bili uključeni u akciju. Radi se 24 sata, jer takva je situacija i požar to zahteva.

Situacija je, mogu da kažem, mirna, ali kompleksna. To ne znači da je sve rešeno. Požar je i dalje aktivan, žarišta se smanjuju, ali se u pojedinim delovima spajaju i situacija se i dalje pažljivo prati, prenosi RTV Pančevo.

Ono što je ključno jeste da smo, zajedno sa Sektorom za vanredne situacije, napravili strategiju kako da se požar na Deliblatskoj peščari oiviči i kako da se naprave odbrambeni pojasevi prema kućama i stanovništvu, što je prvi prioritet.

Do danas smo napravili više od 50 kilometara odbrambenih pruga. Moram da naglasim da to nisu klasične šumarske protivpožarne pruge. Klasične šumarske protivpožarne pruge široke su šest, sedam, deset ili 15 metara, dok mi ovde pravimo pruge širine od 30 do 100 metara.

Više od 50 kilometara takvih pruga već je napravljeno, uz pomoć 30 buldožera, koji uglavnom rade danonoćno. Većina njih radi 24 sata, a ljudi se samo smenjuju.

To je bio prvi prioritet — da oivičimo požar u jednom širem obuhvatu i zaštitimo naselja i ljude. Sada je drugi prioritet da se, unutar tog pojasa, nastavi rad. U okviru njega nalazi se 10.720 hektara oivičene površine, a sada se dodatnim prugama „ubušujemo“ u taj prostor, kako bismo selektovali šumske komplekse i sprečili dalje širenje požara.

Drugi prioritet je zaštita preostalih borovih sastojina i svih ostalih šuma.

Na terenu je više od 70 mašina i preko 300 ljudi. Organizacija posla je zbog toga veoma važna. Posle nekoliko dana uspostavili smo jasnu hijerarhiju i jasnu organizaciju rada, jer nije jednostavno koordinisati više od 300 ljudi koji rade 24 sata dnevno, zajedno sa svim mašinama i svom potrebnom opremom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije i praktično cela država uključeni su u akciju i pružaju nam ogromnu podršku i logistiku. Mi smo njima na raspolaganju. Požar se gasi sa zemlje, ali i iz vazduha, uz pomoć helikoptera.

Moram da kažem da su klima i mikroklima na Deliblatskoj peščari takve da je ovaj požar veoma teško ugasiti. Jedan od faktora je pesak, zatim temperature koje su bile preko 39 stepeni, a još jedan veoma važan faktor je vetar. Brzine vetra kretale su se od 12 do 15 metara u sekundi, a kada pređe 15, odnosno 18 metara u sekundi, to je već veoma opasan vetar.

Dodatni problem je što vetar menja pravac. Ruža vetrova je takva da on stalno menja pravac i požar se prebacuje sa jedne na drugu stranu. To je posebno problematično kada govorimo o nadzemnom požaru, i visokom i niskom, ali moramo da pomenemo i podzemni požar.

Borovina je specifična, a na tlu se nalazi humus, odnosno organski sloj koji se ovde stvarao tokom gotovo 200 godina vegetacije na peščari. Taj sloj je veoma zapaljiv i upravo zbog toga je požar veoma teško ugasiti i lokalizovati.

S druge strane, unutar tog prostora nastavićemo da se borimo protiv požara i da štitimo šumske komplekse. Ovo neće biti brzo završeno, to je sigurno, ali mi smo tu i nećemo odustati dok se posao ne završi “ izjavio je Marko Marinković, izvršni direktor JP „Vojvodinašume“.

(RTV Pančevo)