Merc u nenajavljenoj poseti Kijevu

Nemački kancelar Fridrih Merc doputovao je u nenajavljenu posetu Ukrajini kako bi obećao dodatnu pomoć u odbrani od ruskih napada.

„Ako Rusija ne bude zaustavljena, njena ratna mašinerija će se pre ili kasnije okrenuti protiv nas“, rekao je Merc po dolasku.

U poseti su i ministarka ekonomije Katerina Rajhe i deset rukovodilaca kompanija iz sektora odbrane i energetike.

Prema izveštajima medija, Merc u Kijevu namerava da uveri ukrajinske oružane snage u skoru isporuku hiljada dronova presretača dizajniranih za borbu protiv ruskih bespilotnih letelica na mlazni pogon.

Štaviše, postoje planovi za intenziviranje proizvodnje oružja dugog dometa sposobnog da pogodi linije snabdevanja iza ruskih linija. Za ove svrhe je planirano ukupno milijardu evra iz već odobrenog budžeta, uz dodatnih 350 miliona evra za popravku i obnovu oštećenih elektrana.

(Unijan, Ukrajinska pravda)