Lideri Kine, SAD i Rusije Si Đinping, Donald Tramp i Vladimir Putin objavili su zajedničku izjavu nakon svog istorijskog trilateralnog samita.

Troje lidera navelo je da se obavezuju na reformu Ujedinjenih nacija kako bi one „mogle efikasnije da odgovore na globalne izazove i ispune svoju osnovnu misiju očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti“.

Takođe su se saglasili da povećaju proizvodnju rafinisanih naftnih derivata „u korist svih država“, uprkos međunarodnim sankcijama na prodaju ruske nafte.

Pored toga, u izjavi se potvrđuje „poštovanje imuniteta državnih zvaničnika“ i poziva Međunarodni krivični sud da ne „zloupotrebljava“ svoju nadležnost.

U nastavku su navedeni kompletni zajednički zaključci.

I. Kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Kina, Rusija i Sjedinjene Američke Države posvećene su unapređenju reforme Ujedinjenih nacija kako bi one mogle efikasnije da odgovore na globalne izazove i ispune svoju osnovnu misiju očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti.

II. Tri države planiraju da povećaju proizvodnju i snabdevanje rafinisanim naftnim derivatima u korist svih država. Ponovo su potvrdile značaj stabilnih tokova snabdevanja energentima.

III. Trojica šefova država priznala su da su princip nacionalne saglasnosti i poštovanje imuniteta državnih zvaničnika od najveće važnosti i saglasila se da Međunarodni krivični sud i druga slična tela ne smeju da zloupotrebljavaju svoju nadležnost.

IV. Trojica šefova država ponovo su potvrdila da se nuklearni rat ne može dobiti i da se nikada ne sme voditi. Tri države će učestvovati u dijalogu o smanjenju nuklearnih rizika i sprečavanju širenja nuklearnog oružja.

(Telegraf.rs)