Odbor za spoljne poslove Senata SAD-a odobrio je nominaciju penzionisanog brigadnog generala Ronalda Džonsona za ambasadora te zemlje u Bosni i Hercegovini (BiH).

Za Džonsonovu nominaciju glasalo je 16 članova odbora, a pet ih je bilo protiv, a među onima koji su ga podržali bilo je i četvoro demokratskih senatora, preneli su sarajevski mediji.

Konačnu odluku o tome da li će Džonson biti novi američki ambasador u BiH doneće Senat, a za potvrdu je potrebna većina glasova.

Datum glasanja još nije objavljen.

Tek posle potvrde u Senatu predsednik SAD Donald Tramp moći će formalno da imenuje ambasadora.

Bela kuća je Džonsonovu nominaciju poslala Senatu 1. juna, a Odbor za spoljne poslove je krajem jula potvrdio da on ispunjava uslove o kompetencijama iz američkog Zakona o spoljnoj službi.

Džonson je je penzionisani brigadni general Marinskog korpusa SAD-a iz savezne države Masačusets.