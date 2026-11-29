Antivladini protesti u Tirani, održani u subotu na dan obeležavanja 114. godišnjice nezavisnosti Albanije, prerasli su u žestoke sukobe demonstranata i policije, u kojima je povređeno 30 osoba.

U pokušaju da rastera okupljene građane, policija je koristila suzavac, vodene topove, gumene metke, ali i dronove iz kojih je ispuštan suzavac. Demonstranti su uspeli da obore najmanje jednu policijsku bespilotnu letelicu, koju su potom na ulici potpuno uništili.

Povređeni policajci, demonstranti i novinari

Prema podacima albanskog Ministarstva zdravlja, u sukobima je povređeno ukupno 30 osoba, među kojima je devet policajaca, 12 demonstranata, šest medijskih radnika i tri slučajna prolaznika. Svi povređeni su u stabilnom zdravstvenom stanju, dok su najmanje tri osobe uhapšene.

Hiljade građana okupile su se na Skenderbegovom trgu uzvikujući „Ostavka!” i noseći transparente protiv vlasti. Situacija je eskalirala nakon što su se okupljeni uputili prema zgradi Vlade. Pojedine grupe bacale su kamenje i Molotovljeve koktele, a meta napada bili su i objekti Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva transporta, Centralne banke i sedište vladajuće Socijalističke partije.

Tirana nën tym. Protesta u përshkallëzua shpejt, policia përdori sasi të mëdha gazi lotsjellës, plumba gome dhe ujë nga katër makina ujë hedhëse. Përplasjet mes policisë dhe qytetarëve vijojnë, raportohen qytetarë dhe punonjës të medias të plagosur.

#Citizens #Dita https://t.co/EhTTQmL43A — Citizens.al (@citizensalb) November 28, 2026

Poziv Evropske unije na smirivanje tenzija

Evropska unija pozvala je na smirivanje tenzija i zatražila istragu navoda o prekomernoj upotrebi policijske sile.

Demonstranti traže odlazak premijera Edija Rame, koji se na vlasti nalazi od 2013. godine, optužujući vladajuću strukturu za korupciju, siromaštvo i masovno iseljavanje stanovništva.

Protesti u Albaniji traju od kraja maja, a prvobitno su pokrenuti zbog protivljenja velikom turističkom projektu na jugu zemlje, da bi u međuvremenu prerasli u širi pokret nezadovoljstva i zahteve za promenom vlasti.

(Pančevac)