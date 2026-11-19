PODGORICA – Odbor za spoljne poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država odobrio je danas nominaciju Pitera Mekoja za novog američkog ambasadora u Crnoj Gori, potvrđeno je „Danu“.

„Njegova nominacija je danas odobrena, a tokom dana imaćemo opširnije saopštenje“, saopštila je za „Dan“ zamenica direktora za komunikacije Odbora za spoljne poslove američkog Senata Alison Aprahamijan.

Odluka senatskog odbora predstavlja važan korak u postupku imenovanja američkog ambasadora u Podgorici, ali da bi postupak bio okončan, njegovu nominaciju mora potvrditi Senat u punom sastavu.