Pančevo Sportska dešavanja

Tri medalje za Dinamo na turniru Trofej Bora Srećno

15:30

05.10.2026

Podeli vest:

Foto: DžK Dinamo

PANČEVO – Mladi džudisti pančevačkog Dinama zabeležili su još jedan sjajan uspeh na jakom međunarodnom džudo turniru „Trofej Bora Srećno 2026“. U izuzetno jakoj konkurenciji, gde je na tatami izašlo čak 283 takmičara iz 30 klubova i četiri države, pančevački klub je nastupio sa četiri borca i u svoj grad se vratio sa tri osvojene medalje – dve srebrne i jednom bronzanom.

U konkurenciji starijih devojčica u kategoriji do 44 kilograma, Hristina Dimitrijevski je nakon odličnih borbi osvojila srebrnu medalju. Isti uspeh ostvarila je i Lena Ivanović, koja se okitila srebrom u konkurenciji starijih poletarki u kategoriji do 38 kilograma.

Foto: DžK DinamoFoto: DžK Dinamo

Uspešan vikend za Dinamo zaokružio je Luka Ivanović, koji je u kategoriji mlađih dečaka do 60 kilograma osvojio bronzano odličje.
Uprava i treneri Džudo kluba Dinamo izrazili su veliko zadovoljstvo nastupom svojih takmičara, naglasivši da je ovaj turnir bio odlična provera za mlađe kategorije i dokaz da se u klubu izuzetno kvalitetno radi sa budućim šampionima srpskog džudoa.

Tagovi

Džudo klub Dinamo Hristina Dimitrijevski medalje Pančevo Trofej Bora Srećno

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.