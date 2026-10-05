Tri medalje za Dinamo na turniru Trofej Bora Srećno

PANČEVO – Mladi džudisti pančevačkog Dinama zabeležili su još jedan sjajan uspeh na jakom međunarodnom džudo turniru „Trofej Bora Srećno 2026“. U izuzetno jakoj konkurenciji, gde je na tatami izašlo čak 283 takmičara iz 30 klubova i četiri države, pančevački klub je nastupio sa četiri borca i u svoj grad se vratio sa tri osvojene medalje – dve srebrne i jednom bronzanom.

U konkurenciji starijih devojčica u kategoriji do 44 kilograma, Hristina Dimitrijevski je nakon odličnih borbi osvojila srebrnu medalju. Isti uspeh ostvarila je i Lena Ivanović, koja se okitila srebrom u konkurenciji starijih poletarki u kategoriji do 38 kilograma.

Uspešan vikend za Dinamo zaokružio je Luka Ivanović, koji je u kategoriji mlađih dečaka do 60 kilograma osvojio bronzano odličje.

Uprava i treneri Džudo kluba Dinamo izrazili su veliko zadovoljstvo nastupom svojih takmičara, naglasivši da je ovaj turnir bio odlična provera za mlađe kategorije i dokaz da se u klubu izuzetno kvalitetno radi sa budućim šampionima srpskog džudoa.