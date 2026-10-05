Veliki preokret Kabela: Dinamo poražen u Pančevu

PANČEVO – Fudbaleri novosadskog Kabela zabeležili su izuzetno važnu pobedu na teškom gostovanju u Pančevu, gde su u okviru Srpske lige Vojvodina savladali domaći Dinamo 1945 rezultatom 3:1. Iako je domaćin prvi stigao do prednosti, gosti iz Novog Sada su u drugom poluvremenu pokazali izuzetan karakter, napravili potpuni preokret i odneli sva tri boda.

Utakmica je počela dobro za pančevački tim. Dinamo 1945 je krunisao bolju igru u uvodnom delu meča kada je Jakovljević u 22. minutu pogodio mrežu gostiju za vođstvo od 1:0. Domaći sastav je uspešno kontrolisao rezultat do odlaska na odmor, ali u nastavku meča Kabel nije dozvolio da propuštene prilike utiču na konačan ishod.

Novosađani su u drugom poluvremenu zaigrali znatno agresivnije, a preokret je započeo u 61. minutu kada je Škrbić bio precizan sa bele tačke za izjednačenje (1:1). Samo četiri minuta kasnije, u 65. minutu, usledio je novi udarac za Pančevce – Vukadinović je zatresao mrežu Dinama i doneo potpunu prednost Kabelu.

Pitanje pobednika definitivno je rešeno u samoj završnici meča, tačnije u 81. minutu, kada je nespretnom reakcijom odbrane domaćih viđen autogol za konačnih 1:3. Ovim trijumfom Kabel je prekinuo seriju lošijih rezultata i sada zauzima sedmo mesto na tabeli sa 12 bodova, dok je pančevački Dinamo 1945 u nezavidnoj poziciji i nalazi se na 14. mestu sa samo četiri osvojena boda.

(Pančevac)