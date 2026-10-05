Edukacija osnovaca i srednjoškolaca o dobrobiti životinja

Predstavnici „Zoohigijene“ prikazali su danas đacima Tehničke škole „23. maj“ Pančevo prezentaciju o humanom odnosu prema životinjama.

Zamenik šefa ove radne jedinice JKP-a „Higijena“ Pančevo“ Vladimir Zec predavao je o čipovanju pasa i mačaka, sterilizaciji, vakcinaciji, odgovornom vlasništvu, boravku pasa u prihvatilištu i životu napuštenih jedinki na ulici – uz osvrt na Zakon o dobrobiti životinja i Zakon o veterinarstvu. Prisustvovali su učenici različtih odeljenja – od I do IV godine.

Javno komunalno preduzeće „Higijena“ Pančevo uputilo je svim školama na teritoriji grada Pančeva poziv imejlom radi edukacije školaraca; prva je održana 30. septembra, u OŠ „Moša Pijade“ u Ivanovu. Očekuje se odziv tokom cele godine, predlozi termina su počeli da pristižu.

Predavanje, koje podrazumeva i interaktivni deo, može i više puta da se sprovede u jednoj školi da bi što više razreda imalo priliku da sazna o temi i doprinese odgovornosti i humanosti.

(Pančevac)