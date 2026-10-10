Tradicionalni ukusi: „Dani mađarske kuhinje“ danas u Skorenovcu
Skorenovac će i ove godine biti mesto susreta tradicije, gastronomije i dobrog raspoloženja – u subotu, 10. oktobra, biće održana tradicionalna manifestacija „Dani mađarske kuhinje“.
Ova manifestacija, koja iz godine u godinu okuplja ljubitelje tradicionalnih ukusa, dobrog druženja i mađarske gastronomije, biće prilika da posetioci uživaju u pripremi i degustaciji specijaliteta, ali i u bogatom pratećem programu.
Program manifestacije počinje već u petak, 9. oktobra, kada je od 12.00 časova predviđeno postavljanje štandova i kazana, odnosno kotlića, u centru sela.
Program za subotu, 10. oktobar
09.00 časova – svečano otvaranje manifestacije
Nakon svečanog otvaranja uslediće i svečana paljba Udruženja lovaca čime će zvanično biti označen početak manifestacije.
09.30–13.30 časova – rad žirija
Stručni žiri ocenjivaće pripremljena jela i specijalitete učesnika.
12.00 časova – blagoslov za ručak
12.00–15.00 časova – ručak
Posetioci će imati priliku da uživaju u tradicionalnim specijalitetima mađarske kuhinje i atmosferi koja ovu manifestaciju čini posebnom.
15.00 časova – proglašenje rezultata i dodela priznanja
Nakon ocenjivanja biće proglašeni najbolji učesnici.
17.00 časova – zatvaranje manifestacije
Opština Kovin poziva sve sugrađane, porodice, ljubitelje tradicionalne kuhinje i dobrog druženja da posete Skorenovac i budu deo manifestacije koja čuva tradiciju, okuplja ljude i promoviše bogatstvo kulture i gastronomije ovog kraja.
(ePančevo)