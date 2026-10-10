Tradicionalni ukusi: „Dani mađarske kuhinje“ danas u Skorenovcu

Skorenovac će i ove godine biti mesto susreta tradicije, gastronomije i dobrog raspoloženja – u subotu, 10. oktobra, biće održana tradicionalna manifestacija „Dani mađarske kuhinje“.

Ova manifestacija, koja iz godine u godinu okuplja ljubitelje tradicionalnih ukusa, dobrog druženja i mađarske gastronomije, biće prilika da posetioci uživaju u pripremi i degustaciji specijaliteta, ali i u bogatom pratećem programu.

Program manifestacije počinje već u petak, 9. oktobra, kada je od 12.00 časova predviđeno postavljanje štandova i kazana, odnosno kotlića, u centru sela.

Program za subotu, 10. oktobar

09.00 časova – svečano otvaranje manifestacije

Nakon svečanog otvaranja uslediće i svečana paljba Udruženja lovaca čime će zvanično biti označen početak manifestacije.

09.30–13.30 časova – rad žirija

Stručni žiri ocenjivaće pripremljena jela i specijalitete učesnika.

12.00 časova – blagoslov za ručak

12.00–15.00 časova – ručak

Posetioci će imati priliku da uživaju u tradicionalnim specijalitetima mađarske kuhinje i atmosferi koja ovu manifestaciju čini posebnom.

15.00 časova – proglašenje rezultata i dodela priznanja

Nakon ocenjivanja biće proglašeni najbolji učesnici.

17.00 časova – zatvaranje manifestacije

Opština Kovin poziva sve sugrađane, porodice, ljubitelje tradicionalne kuhinje i dobrog druženja da posete Skorenovac i budu deo manifestacije koja čuva tradiciju, okuplja ljude i promoviše bogatstvo kulture i gastronomije ovog kraja.

(ePančevo)