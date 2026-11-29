Predstavnici Biblioteke „Vuk Karadžić“ iz Kovina posetili su danas Osnovnu školu „Jovan Jovanović Zmaj“ u tom mestu, gde su za učenike priredili interaktivni program posvećen književnosti i negovanju kulture čitanja.

Kroz malu glumu, zagonetke i zanimljive razgovore, bibliotekari su svet knjiga i biblioteke simbolično preselili u školske klupe, omogućivši đacima da na kreativan način istraže čari pisane reči. Pored učešća u razgovoru, učenici su imali priliku i da se oprobaju u ulozi malih pisaca.

Iz kovinske biblioteke ističu da ih posebno raduje to što su svi đaci bili izuzetno aktivni tokom druženja, uz poruku da je „knjiga karta za avanturu“. Oni su ujedno zahvalili rukovodstvu i učenicima OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ na pozivu i srdačnom gostoprimstvu.

(Pančevac/S.L)