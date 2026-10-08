Vučić u Pančevu najavio auto-put i novi most kod Bele Crkve

Predsednički kandidat i nosilac liste Aleksandar Vučić najavio je u Pančevu dva kapitalna infrastrukturna projekta koji će potpuno transformisati Južni Banat. Prvi veliki projekat je izgradnja autoputa Beograd–Pančevo–Vršac, koji će se preko granice nastaviti direktno do Temišvara, za šta postoji izuzetan interes i sa rumunske strane. Pored drumske mreže, planirana je i velika rekonstrukcija banatske pruge koja će povezati Pančevo, Zrenjanin, Kikindu i Suboticu.

Drugi strateški važan projekat je izgradnja veličanstvenog mosta na Dunavu, koji će direktno spojiti opštinu Bela Crkva i Veliko Gradište.

„Hoću da spojim istočnu Srbiju sa Vojvodinom, da napravim veličanstvenom most preko Dunava. Dunav je najširi i najlepši između dve srpske obale, Bele Crkve i Velikog Gradišta. Tu je najširi i najlepši. Ako to povežemo mostom, onda smo rešili najveći problem za Južni Banat. Te opštine postaju turistička Meka i Medina. To su velike stvari“, poručio je Vučić.

Prema njegovim rečima, ove investicije će trajno rešiti infrastrukturne probleme regiona, otvoriti vrata za nove investitore i napraviti pravu turističku atrakciju od ovog dela Srbije.

(Pančevac/S.L)

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