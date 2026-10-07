Vučić u Pančevu: Da ih pobedimo u svakom selu

Nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ i kandidat za premijera, Aleksandar Vučić, obratio se danas građanima na masovnom predizbornom skupu u Pančevu. Vučić je u svom govoru najavio ključne infrastrukturne projekte za Južni Banat, ali se i oštro osvrnuo na unutrašnjopolitičke protivnike, regionalne pritiske i incidente koji su potresli javnost.

„Doveli smo nemačke investitore, ali posao nije završen“

Vučić se na samom početku zahvalio Pančevcima na veličanstvenom dočeku, naglasivši da su u periodu najvećih izazova za ovaj grad uspele da se obezbede dve velike nemačke investicije koje čine temelj budućnosti Pančeva.

„Ljudi misle da to pada s neba, da je to lako napraviti. Radili smo mnogo infrastrukturnih projekata, i još mnogo nije završeno. Znam da smo uvek mogli više. Prihvatam bezbroj stvari koje sam sam pogrešio i koje nismo uradili, a morali smo“, samokritičan je bio Vučić.

Kao jedan od propusta naveo je pitanje magnetne rezonance u pančevačkoj bolnici, optuživši pojedince iz pokrajinske Vlade za opstrukciju.

„Dali smo pre godinu dana nalog da bolnica u Pančevu dobije magnetnu rezonancu. Neko u pokrajinskoj Vladi je to zaustavio. Ja mogu samo da kažem – ja sam kriv. Takve stvari ne smeju da se ponavljaju. Nije problem bio u novcu, nego jer je nekoga bilo baš briga. To moramo da menjamo“, poručio je on, dodajući da su u toku i projekti izgradnje kanalizacije.

Istorijski projekti: Auto-put Beograd–Temišvar i nova banatska pruga

Kao najvažnije vesti za ceo Južni Banat, Vučić je izdvojio dva strateška projekta vredna milijarde evra, koja su dogovorena u saradnji sa rumunskim vlastima.

Brza saobraćajnica / Auto-put Beograd – Temišvar: Projekat vredan između 1,5 i 2 milijarde evra koji će direktno povezati Srbiju sa važnim rumunskim centrom.

Banatska pruga: Relacija Pančevo – Zrenjanin – Kikinda, sa daljim spajanjem ka Subotici, Somboru i Bogojevu, čija se vrednost procenjuje na dodatne dve milijarde evra.

Most preko Dunava: Planirano spajanje istočne Srbije sa Vojvodinom preko belocrkvanske opštine.

„Ova pruga i auto-put dovode nove investitore. Nema posle toga onog ko neće da dođe u ova mesta“, naglasio je Vučić.

Oštra poruka opoziciji i stranim fondovima: „Dinar je stabilan već 14 godina“

Vučić je uporedio trenutne ekonomske rezultate sa periodom bivše vlasti, istakavši da Srbija danas ima najveću stopu rasta u Evropi i stabilnu nacionalnu valutu.

„Dok su neki blokirali puteve i ulice, mi smo se borili za to da povećavamo plate i penzije. Podsetio bih da mladi ljudi danas znaju samo za stabilan dinar, što nikada ranije nije bio slučaj, osim u poslednjih 14 godina, dok je pre Dejan Šoškić pravio sopstvenu privatnu firmu od Narodne banke“, rekao je Vučić.

On je optužio političke protivnike i nevladine organizacije da troše ogroman novac iz inostranstva na destabilizaciju zemlje.

„Milijardu i 300 miliona evra dale su stranci samo nevladinim organizacijama. Mogli su da nam izgrade auto-put Beograd–Vršac–Temišvar, a dali su za prljave propagandne mašinerije, okretali su nam društvo jedne protiv drugih, sve to namerno ne bi li nam srušili Srbiju“, izjavio je nosilac liste „Ujedinjena Srbija“.

„Politika napolje sa fakulteta i iz škola!“

Osvrćući se na incidente i napade na novinarke Ninu Kuburović i Tanju Zdravković u Valjevu, Vučić je osudio svako nasilje nad ženama i najavio radikalne rezove u obrazovnom sistemu ukoliko ponovo postane premijer.

„Čupaju za kosu, udaraju žene, polivaju. Gde ste vi to rasli? Žele svaku tradicionalnu vrednost i porodicu da razore. Postanem li premijer, nema više toga. Politika napolje sa fakulteta! Hoćete da se bavite politikom, napolje sa fakulteta, napolje iz škola, i to ću da sprovedem takvom brzinom da nećete verovati! U ovoj zemlji mora red da se zna“, zaključio je Vučić, poručivši na kraju da Srbija nikada neće pokleknuti pred pritiscima iz regiona niti prihvatiti reviziju istorije i ustaške simbole.

(Pančevac/S.L)