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Vučić u Pančevu: Da ih pobedimo u svakom selu

Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i kandidat za premijera, Aleksandar Vučić, obratio se na masovnom predizbornom skupu u Pančevu

19:07

07.10.2026

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Foto: Milan Šupica
Foto: Milan Šupica

Nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ i kandidat za premijera, Aleksandar Vučić, obratio se danas građanima na masovnom predizbornom skupu u Pančevu. Vučić je u svom govoru najavio ključne infrastrukturne projekte za Južni Banat, ali se i oštro osvrnuo na unutrašnjopolitičke protivnike, regionalne pritiske i incidente koji su potresli javnost.

Foto: Milan ŠupicaFoto: Milan Šupica

„Doveli smo nemačke investitore, ali posao nije završen“
Vučić se na samom početku zahvalio Pančevcima na veličanstvenom dočeku, naglasivši da su u periodu najvećih izazova za ovaj grad uspele da se obezbede dve velike nemačke investicije koje čine temelj budućnosti Pančeva.
„Ljudi misle da to pada s neba, da je to lako napraviti. Radili smo mnogo infrastrukturnih projekata, i još mnogo nije završeno. Znam da smo uvek mogli više. Prihvatam bezbroj stvari koje sam sam pogrešio i koje nismo uradili, a morali smo“, samokritičan je bio Vučić.

Foto: Milan ŠupicaFoto: Milan Šupica

Kao jedan od propusta naveo je pitanje magnetne rezonance u pančevačkoj bolnici, optuživši pojedince iz pokrajinske Vlade za opstrukciju.
„Dali smo pre godinu dana nalog da bolnica u Pančevu dobije magnetnu rezonancu. Neko u pokrajinskoj Vladi je to zaustavio. Ja mogu samo da kažem – ja sam kriv. Takve stvari ne smeju da se ponavljaju. Nije problem bio u novcu, nego jer je nekoga bilo baš briga. To moramo da menjamo“, poručio je on, dodajući da su u toku i projekti izgradnje kanalizacije.

Foto: Milan ŠupicaFoto: Milan Šupica

Istorijski projekti: Auto-put Beograd–Temišvar i nova banatska pruga
Kao najvažnije vesti za ceo Južni Banat, Vučić je izdvojio dva strateška projekta vredna milijarde evra, koja su dogovorena u saradnji sa rumunskim vlastima.
Brza saobraćajnica / Auto-put Beograd – Temišvar: Projekat vredan između 1,5 i 2 milijarde evra koji će direktno povezati Srbiju sa važnim rumunskim centrom.
Banatska pruga: Relacija Pančevo – Zrenjanin – Kikinda, sa daljim spajanjem ka Subotici, Somboru i Bogojevu, čija se vrednost procenjuje na dodatne dve milijarde evra.
Most preko Dunava: Planirano spajanje istočne Srbije sa Vojvodinom preko belocrkvanske opštine.

„Ova pruga i auto-put dovode nove investitore. Nema posle toga onog ko neće da dođe u ova mesta“, naglasio je Vučić.

Foto: Milan ŠupicaFoto: Milan Šupica

Oštra poruka opoziciji i stranim fondovima: „Dinar je stabilan već 14 godina“
Vučić je uporedio trenutne ekonomske rezultate sa periodom bivše vlasti, istakavši da Srbija danas ima najveću stopu rasta u Evropi i stabilnu nacionalnu valutu.
„Dok su neki blokirali puteve i ulice, mi smo se borili za to da povećavamo plate i penzije. Podsetio bih da mladi ljudi danas znaju samo za stabilan dinar, što nikada ranije nije bio slučaj, osim u poslednjih 14 godina, dok je pre Dejan Šoškić pravio sopstvenu privatnu firmu od Narodne banke“, rekao je Vučić.
On je optužio političke protivnike i nevladine organizacije da troše ogroman novac iz inostranstva na destabilizaciju zemlje.

Foto: Milan ŠupicaFoto: Milan Šupica

„Milijardu i 300 miliona evra dale su stranci samo nevladinim organizacijama. Mogli su da nam izgrade auto-put Beograd–Vršac–Temišvar, a dali su za prljave propagandne mašinerije, okretali su nam društvo jedne protiv drugih, sve to namerno ne bi li nam srušili Srbiju“, izjavio je nosilac liste „Ujedinjena Srbija“.

 

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

„Politika napolje sa fakulteta i iz škola!“
Osvrćući se na incidente i napade na novinarke Ninu Kuburović i Tanju Zdravković u Valjevu, Vučić je osudio svako nasilje nad ženama i najavio radikalne rezove u obrazovnom sistemu ukoliko ponovo postane premijer.
„Čupaju za kosu, udaraju žene, polivaju. Gde ste vi to rasli? Žele svaku tradicionalnu vrednost i porodicu da razore. Postanem li premijer, nema više toga. Politika napolje sa fakulteta! Hoćete da se bavite politikom, napolje sa fakulteta, napolje iz škola, i to ću da sprovedem takvom brzinom da nećete verovati! U ovoj zemlji mora red da se zna“, zaključio je Vučić, poručivši na kraju da Srbija nikada neće pokleknuti pred pritiscima iz regiona niti prihvatiti reviziju istorije i ustaške simbole.

(Pančevac/S.L)

 

 

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Aleksandar Vučić auto-put Temišvar investicije Izbori Pančevo

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