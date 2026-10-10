Preventivni oftamološki pregledi danas u Kruščici

Dom zdravlja „Bela Crkva“ uz podršku lokalne samouprave opštine Bela Crkva nastavlja akciju preventivnih zdravstvenih usluga u seoskim sredinama, a u subotu 10. oktobra biće organizovani preventivni oftalmološki pregledi u Kruščici.

Meštani Kruščice će u subotu imati priliku da urade kompletan oftalomološki pregled, koji obuhvata pregled očnog dna, merenje očnog pritiska i proveru i određivanje dioptrije.

Ovakav pristup, kojim se medicinska usluga maksimalno približava pacijentima u njihovim mestima stanovanja, predstavlja značajnu olakšicu za žitelje belocrkvanskih sela. Na ovaj način omogućava se dostupnost zdravstvene zaštite svima, bez potrebe za putovanjem do samog sedišta Doma zdravlja, što je od posebnog značaja za starije sugrađane i osobe kojima je prevoz do grada otežan.

(BC info)