Zaključen Jedinstveni birački spisak za parlamentarne izbore

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo je Jedinstveni birački spisak za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra 2026. godine, saopšteno je iz tog ministarstva.

Kako je navedeno, u skladu sa Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku, nakon njegovog zaključenja Ministarstvo je nadležno za donošenje rešenja o promenama u biračkom spisku, sve do 72 časa pre dana održavanja izbora.

Građani mogu da provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak, kao i tačnost svojih podataka, putem zvanične internet stranice Ministarstva na adresi https://upit.birackispisak.gov.rs/ ili neposredno u nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave u tehničkom mandatu Snežana Paunović istakla je da je zaključenje biračkog spiska važan korak u pripremi izbornog procesa, prenosi 021.rs.

Ona je naglasila da Ministarstvo radi na tome da evidencija birača bude tačna, ažurna i pouzdana, ističući da su transparentnost, odgovorno postupanje i dosledna primena zakona prioriteti, kako bi svakom građaninu bilo omogućeno nesmetano ostvarivanje biračkog prava, navodi se u saopštenju.

Ukupan broj birača RIK objavljuje u Službenom glasniku odmah po dobijanju ukupnog broja birača.

Zakon predviđa da Ministarstvo priprema i overava štampane izvode iz biračkog spiska razvrstane po jedinicama lokalne samouprave i biračkim mestima u zemlji i u inostranstvu i dostavlja ih RIK-u u roku od 48 časova od donošenja rešenja o zaključenju biračkog spiska.

Prema zakonu, RIK uzima u obzir samo ona rešenja Ministarstva primljena najmanje 48 časova pre dana izbora i na osnovu njih unosi izmene u izvode iz biračkog spiska ili u posebne izvode iz biračkog spiska i odmah potom utvrđuje i u „Službenom glasniku“ objavljuje konačan broj birača u Republici Srbiji, u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mestu.

Podnosilac zahteva može na rešenje opštinske, odnosno gradske uprave podneti žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primio, a protiv rešenja Ministarstva može se podneti tužba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primljeno.

U skladu sa utvrđenim Rokovnikom RIK-a, overeni izvodi iz biračkog spiska dostavljaju se RIK-u najkasnije 11. oktobra u ponoć, a do 22. oktobra je rok za prijem u RIK rešenja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku po zaključenju biračkog spiska, koja se uzimaju u obzir za utvrđivanje konačnog broja birača.

Utvrđivanje i objavljivanje konačnog broja birača u Srbiji u „Službenom glasniku“ predviđeno je odmah po unosu u izvode iz biračkog spiska ili u posebne izvode iz biračkog spiska izmena na osnovu rešenja o promenama u biračkom spisku, donetih po zaključenju biračkog spiska.

(021.rs)