Bela Crkva: Zabrana spaljivanja ostataka posle žetve zbog rizika od požara

Sa Banatskim pustolovom na Gulašijadi u Skorenovcu
14:00
12.10.2026
Imajući u vidu povećan rizik od nastanka požara na poljoprivrednom zemljištu, kao i štetne posledice koje požari i spaljivanje žetvenih i drugih organskih ostataka mogu prouzrokovati po poljoprivredno zemljište, useve, životnu sredinu, imovinu i bezbednost ljudi, jedinica lokalne samouprave Bela Crkva podseća građane da je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu zabranjeno spaljivanje organskih ostataka posle žetve useva na poljoprivrednom zemljištu.
(BC Info/Opština Bela Crkva)
14:00
12.10.2026
09:49
07.10.2026
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14:00
12.10.2026
18:30
11.10.2026
Od 1. oktobra 2026. godine, Centru za socijalni rad Grada Vršca podnet je ukupno 51 zahtev.
15:00
11.10.2026