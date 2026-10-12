Bela Crkva: Zabrana spaljivanja ostataka posle žetve zbog rizika od požara

Imajući u vidu povećan rizik od nastanka požara na poljoprivrednom zemljištu, kao i štetne posledice koje požari i spaljivanje žetvenih i drugih organskih ostataka mogu prouzrokovati po poljoprivredno zemljište, useve, životnu sredinu, imovinu i bezbednost ljudi, jedinica lokalne samouprave Bela Crkva podseća građane da je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu zabranjeno spaljivanje organskih ostataka posle žetve useva na poljoprivrednom zemljištu.

(BC Info/Opština Bela Crkva)