Od Glogonja do Tumana: Oko 380.000 RSD prikupljeno za Ognjenovo lečenje

Nekada je za dobar cilj potrebno samo napraviti prvi korak, a kada se ti koraci udruže, mogu da postanu put dug desetinama kilometara, ali i da povežu ljude više nego što su mogli da zamisle.

Upravo takvo iskustvo ponelo je petnaestak učesnika humanitarnog hodočašća „Koraci za Ognjena“, koje je od 1. do 4. oktobra vodilo od logonja do manastira Tumane, sa željom da se pomogne u prikupljanju novca za lečenje sedmogodišnjeg dečaka pod imenom Ognjen Petruševski.

Ognjen je rođen 2019. godine i tokom ranog razvoja kod njega su uočene teškoće u govorno-jezičkom razvoju, komunikaciji, socijalnoj interakciji i usvajanju svakodnevnih veština.

Nakon stručnih pregleda dijagnostikovani su mu poremećaj iz spektra autizma i mešoviti specifični poremećaj razvoja.

Od najranijeg uzrasta uključen je u individualne i grupne stimulativne tretmane, a danas pohađa predškolsku ustanovu i edukativni centar.

Zahvaljujući upornom radu i kontinuitetu terapija, Ognjen napreduje.

Bolje razume ljude oko sebe, prisutniji je, lakše ostvaruje kontakt i delimično je samostalan u osnovnim radnjama.

Pred njim je, međutim, još dug put, jer su potrebna sredstva za nastavak tretmana, logopedski i defektološki rad, kao i medicinsku podršku, uključujući planirani tretman matičnim ćelijama u Novom Sadu.

Plemenutost i zbližavanje

Ideja da se za Ognjena učini nešto drugačije potekla je od njegovog kuma Saše Stefanovića, koji se zajedno sa meštanima Glogonja uključio u organizaciju akcije.

A Glogonj se, kako se još jednom pokazalo, ujedinio kada je njegovom malom sugrađaninu bila potrebna pomoć.

Među onima koji su dali veliki lični doprinos akciji bila je i Marija Aleksić.

– Uz blagoslov oca Velibora, organizovali smo se nas petnaestak da neposredno pre upućivanja na kliniku u Novom Sadu odemo pešaka do manastira Tumana i pomolimo se tamošnjim svetiteljima i Bogu za Ognjenovo zdravlje i zdravlje Ognjenovih doktora. Prva tri dana smo pešačili oko 40 kilometara, dok smo ostatak puta prešli pešice oko 15 kilometara. Noćili smo u vikendici u Bavaništu, u manastiru Rukumija i u manastiru Nimnik, gde smo se i pričestili nakon liturgije – kaže Marija.

Ipak, kilometri nisu bili jedino što je obeležilo ovo hodočašće.

Ljudi koji su zajedno krenuli na put za nekoliko dana postali su mnogo više od grupe okupljene oko humanitarnog cilja.

– Tokom hodočašća smo se svi jako zbližili i postali kao porodica. Već sutradan smo se spontano okupili na skeli u Glogonju da se družimo – priča Marija.

Pomoć dečakovoj borbi

Pored molitve i zajedništva, „Koraci za Ognjena“ imali su i vrlo konkretan rezultat.

Tokom hodočašća prikupljeno je oko 380.000 dinara, koji će biti namenjeni Ognjenovom lečenju.

Organizatori ističu da cilj akcije nije samo prikupljanje novca.

Želja je bila i da se javnosti skrene pažnja na dečakovu borbu, ali i da se pokaže koliko lokalna zajednica može da učini kada se ljudi udruže oko zajedničkog cilja.

Tako su „Koraci za Ognjena“ tako su postali mnogo više od četvorodnevnog pešačenja.

Svi koji žele da pomognu Ognjenu Petruševskom i dalje mogu to da učine tako što će poslati SMS sa brojem 474 na 3800 (cena poruke je 200 dinara) ili uplatom na dinarski račun 160-6000002656869-29 ili devizni račun 160-60000026556105-90.

(Pančevac/J. Filipović)

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